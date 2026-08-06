阿根廷企業與華為合作 北京指美方出手阻攔

中國駐阿根廷使館發言人今天宣稱，美國駐阿根廷使館以吊銷簽證方式阻止阿根廷企業和中國華為公司展開合作。華為2001年進入阿根廷市場，且近10年來陸續與阿根廷電信、能源和數位基礎設施企業展開合作。

綜合媒體報導，中國駐阿根廷使館發言人6日發表談話，聲稱美國駐阿根廷使館近來「蓄意煽炒中國威脅論，泛化國家安全概念」，以吊銷簽證方式「赤裸裸阻止」阿根廷企業與中國華為公司展開正常合作。

他宣稱，有關做法「充分反映出美方的傲慢與偏見，是對他國主權的極大不尊重和對自由市場原則的嚴重破壞」，中方堅決反對。中方敦促美方端正對中認知，「停止霸權行徑和政治操弄」。

華為2001年即進入阿根廷市場，且布局頗深。其中，阿根廷科多瓦省（Cordoba）電力公司（EPEC）今年3月與華為簽署備忘錄，推動無線專網與智慧配電；7月間華為與阿根廷農業合作社協會（AFA）簽署協議，標榜將協助當地3萬6000名農民實現數位轉型。