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低價策略將調整？DeepSeek預告調漲API價格「漲幅較大」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
DeepSeek6日宣布，計劃近期整體上調API服務定價，預告「漲幅較大」。此次調價距離7月中旬首次引入峰谷差異定價機制僅約3周。圖／取自華爾街見聞
DeepSeek6日宣布，計劃近期整體上調API服務定價，預告「漲幅較大」。此次調價距離7月中旬首次引入峰谷差異定價機制僅約3周。圖／取自華爾街見聞

大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）6日宣布，計劃近期整體上調API（應用程式介面）服務定價，預告「漲幅較大」，惟尚未公布具體調整幅度與時間表。業界指，DeepSeek今年7月中旬才引入峰谷定價機制，此次再宣布全面調價，可能使依賴低價API服務開發應用的下游業者重新評估成本。

華爾街見聞指，DeepSeek於6日發布公告表示，「計劃近期整體上調DeepSeek API服務的定價，預計漲幅較大，請合理安排您的使用。具體方案以正式通知為準。」

報導稱，DeepSeek此次調價距離7月中旬首次引入峰谷差異定價機制僅約3周。從峰谷分流到整體上調，定價邏輯或已由「調節算力負載」轉向重新評估服務價值。由於公告未公布具體調價幅度和時間表，依賴DeepSeek低價API開發應用的下游業者成本模型將面臨重新計算。

據悉，DeepSeek在7月中旬首次對V4系列導入峰谷定價機制，高峰時段（每日9-12時及14-18時）API價格調升至非高峰時段2倍；V4 Pro每百萬輸出Token平時定價0.87美元，V4 Flash為0.28美元。高盛當時測算，引入峰谷機制後，綜合平均價格約為每百萬Token 0.35美元（V4 Pro）及0.12美元（V4 Flash）。

報導指，從峰谷定價轉向全面漲價，與DeepSeek模型使用量快速增加有關。開源AI代理工具OpenCode披露，DeepSeek V4 Flash正式版在其平台單日用量達8兆Token，其中5兆來自免費額度、3兆來自付費套餐；大模型路由平台OpenRouter接入400餘款模型，全平台日均規模約6.6兆Token。

DeepSeek創辦人梁文鋒在7月投資者交流會指，API定價基於「到市場上買一批設備回來，10個月收回成本」的合理利潤模型。他指出，目前價格區間下，用戶需求「幾乎沒有彈性」，即使價格上調，Token消耗量差異不大。

DeepSeek於7月31日宣布，DeepSeek-V4-Flash正式版API上線公測。據了解，該模型結構、規模與DeepSeek-V4-Flash-preview保持一致，僅重新進行後訓練。目前公測僅限API端，App及網頁端尚無法體驗最新能力，DeepSeek-V4-Pro正式版將盡快發布。

此次漲價公告發布之際，DeepSeek同步推進商業化布局。多名交易人士透露，DeepSeek已重啟第二輪融資，計劃募資500億元人民幣（單位下同），投前估值約5,000億元，目標於8月下旬完成簽約；此前公司已完成約510億元首輪外部融資。

路透此前報導，AI測評機構Artificial Analysis數據顯示，DeepSeek早前發布的V4-Flash版本，在全球知名模型的基準測試中，運行成本遠低於其他模型，與美國Anthropic的Claude Fable 5相比，不到後者的1%。

DeepSeek6日宣布，計劃近期整體上調API服務定價，預告「漲幅較大」，惟尚未公布具體調整幅度與時間表。路透
DeepSeek6日宣布，計劃近期整體上調API服務定價，預告「漲幅較大」，惟尚未公布具體調整幅度與時間表。路透

DeepSeek 漲幅 價格

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