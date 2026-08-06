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傳中國民眾在港投保收益需繳稅 香港保險股大跌

中央社／ 香港6日電

在外傳中國監管當局將徵收稅款範圍，擴大到中國民眾的海外保險收益下，港股中的保險股今天普遍受壓重挫，部分個股中午收盤甚至大跌8%以上。

港股中午收盤，友邦（AIA）股價重挫8.74%暫收港幣70.95元、保誠（PRU）大跌5.8%暫收107.1元、富衛集團下跌4.95%暫收29.92元、宏利（Manulife）也下跌2.51%暫收341.6元。

財新網5日報導，近日中國社交媒體流傳，中國有個別港險投保人收到的境外收入繳稅通知中，香港保險收益被納入徵收範圍。

報導指出，經向稅務律師、商業銀行、香港保險行業人士了解，確有個別中國省市存在徵稅的案例，但尚不具普遍性，目前已涉及徵稅的案例的城市包括杭州和北京。

據報導，一些徵稅個案的稅率達到20%。不過，中國官方至今沒有就上述傳聞作出說明。

香港 繳稅 保險

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