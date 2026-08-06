記憶體飆漲 華為余承東：所有手機可能大規模漲價

華為常務董事長余承東5日在新品記者會上表示，由於記憶體漲價，所有的手機之後可能都要大規模漲價，否則在原來的價格都是虧損銷售。

據北京日報等陸媒報導，從7月中旬，華為nova 15系列在華為商城迎來價格調整，全系機型統一上漲人民幣300元（約新台幣1440元），調整後售價2999元起。

報導提到，今年中國手機廠商已迎來多輪漲價。8月2日上午，小米商城價格更新，多款小米手機正式漲價。小米17系列每台上調300元至500元不等。

除了小米之外，OPPO、一加、vivo自3月開始漲價。主流廠商旗下多款新機及在售機型價格上調，漲幅普遍在300元至1000元不等，部分機型漲幅甚至突破千元。

有不具名的專業人士表示，這次手機價格上調，核心是記憶晶片為代表的組件成本上升，以及廠商產品策略調整共同作用的結果，預計記憶晶片供應偏緊的趨勢還會延續。手機新機價格上漲，引發了消費市場的連鎖反應。