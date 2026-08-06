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陸將7家美國實體列反制清單 陸官媒環時：中方反制將「只會更硬」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部祭出五項對美反制措施，包括強化無人機相關兩用物項出口管制、將7家美國實體列入反制清單。對此，大陸官媒環球時報警告，若美方推出新的對華限制措施，中方反制將「只會更硬」。（美聯社）
大陸商務部祭出五項對美反制措施，包括強化無人機相關兩用物項出口管制、將7家美國實體列入反制清單。對此，大陸官媒環球時報警告，若美方推出新的對華限制措施，中方反制將「只會更硬」。（美聯社）

在大陸國家主席習近平9月可能回訪美國前夕，中美經貿博弈再升溫。美國近期接連祭出涉陸限制措施，大陸商務部隨即反制，包括強化無人機相關兩用物項出口管制，以及將7家美國實體列入反制清單。大陸官媒《環球時報》5日發表社評稱，中方珍視中美經貿關係穩定，但誠意應雙向、信義應相互，並警告稱中方此次反制「總體上是克制的」，若美方推出新的對華限制措施，中方反制將「只會更硬」。

環球時報5日晚間發表題為「對美國制裁中國的打手幫兇，不必客氣」的社評指，大陸商務部5日公布多項對美反制和出口管制措施，決定將美國合規性測試公司、應用DNA科學公司等美國實體列入反制清單，禁止中國境內組織和個人與其開展相關交易、合作。

社評指，應用DNA科學公司和地層水庫公司，長期對中國輸美產品進行「有罪推定式」篩查；DNA科學公司高管甚至揚言將新疆棉輸美量「降到零」；阿爾塔納技術公司利用AI技術追蹤中國產業鏈，為美國海關執法提供「精準導航」；維泰集團炮製所謂「新疆強迫勞動」報告；「人權在中國」組織則反覆炒作涉疆、涉藏、涉港議題。社評稱，相關機構被中方依法反制，是「咎由自取」。

文章提到，美國對外制裁並非由政府單方面完成，而是由監管機構、認證機構、數據平台、行業聯盟及所謂「人權組織」共同參與。一些機構以「合規審查」「供應鏈盡責調查」等名義，將合法經營企業列入黑名單，製造市場准入障礙。

該文稱，此舉釋放出清晰訊號，即中方決不允許有人一邊協助實施損害中國企業權益的措施，一邊還想不受影響地享受中國市場紅利和合作機會。「中方的反制工具箱裡，還有足夠的手段沒有動用，那些心懷鬼胎的人對此最好心中有數。」

文章稱，此次反制沒有籠統針對美國企業，也未擴大至正常經貿合作領域，而是堅持「行為與責任相對應」，將成本傳導給直接參與損害中國企業合法權益的美方主體。中方依法律法規採取措施，劃清正常商業活動與參與單邊制裁之間的界限。

文章表示，中美元首釜山會晤以來，國際社會期待兩國關係穩定發展。今年5月，中美元首達成構建「中美建設性戰略穩定關係」重要共識。然而，美國持續泛化國家安全概念，推出涉華限制措施，並在7月30日中美經貿牽頭人視訊通話後，7月31日將40餘家中國實體列入所謂「維吾爾強迫勞動預防法實體清單」。

文末指，中方珍視中美經貿關係來之不易的穩定，但誠意應雙向、信義應相互，此次反制總體上是克制的，若美方推出新的對華限制措施，中方反制只會更硬，「我們不會客氣，也絕不客氣」。

中方 美國 習近平

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