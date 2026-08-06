市民及旅客消費下降 香港消費市場受壓

最新統計顯示，香港市民的本地消費稍降之餘，訪港旅客的消費卻大幅下滑，令本地消費市場受壓。

綜合本地媒體今天的報導，立法會昨天公布的最新數據顯示，本地貨品消費開支疲弱，扣除通貨膨脹後，2025年本地居民的境內消費為港幣1989億元（約新台幣8155億元），較2018年微跌1%。

同期間，港人的境外消費開支卻急增10%，反映出港人的消費出現結構性變化。

信報引述經濟學者李兆波說，近年香港經濟有所增長，本地消費理應隨之增加，現時卻不增反減，主因是高租金及高人工成本削弱市民留港消費的意願。

他認為，只要政府的收入仍然高度倚賴土地（出售），本地消費外流和零售疲弱的現狀難以根治。

立法會的資料同時顯示，2025年訪港旅客的消費額急挫44%，訪港旅客數量也沒有回到新冠疫情（COVID-19）爆發前的水準，只有接近5000萬人次，比2018年高峰少了23%。

新冠疫情自2020年初侵襲香港，在其後的3年疫情內，港府大致關閉了各海關，以致遊客不能來港，令本地零售、餐飲消費業陷入困境，靠政府資助度過難關。

港府3年前逐步通關後，大批中國大陸旅客重臨。但同時間，港人卻出現到大陸吃喝玩樂的消費潮，不利本地餐飲業。

不過，根據政府統計處的最新資料，上月本地零售業總銷貨額為315億元，較去年同期上升4.6%，今年第2季餐飲店總收益為272億元，微升0.4%。