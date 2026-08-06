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傳美擬禁中國新型光模組 分析指美中難脫鉤

中央社／ 台北6日電

有報導指美國政府正在起草法規，擬禁止進口中國產新型光收發模組，衝擊相關龍頭企業的股價。產業人士認為，禁止中國光模組也會影響美國資料中心的建設，因此嚴格禁止的可能性較小。

路透社報導，知情人士透露，美國電信產業主管機關的聯邦傳播委員會（FCC）正在草擬措施，準備禁止進口新型的中國製光收發模組（OpticalTransceiver，又稱光收發器），這類設備可讓數據透過光纖電纜以光速在資料中心內部傳輸。官員希望該禁令在今年公布和生效。不過，知情人士稱，該限制仍可能被修改或擱置。

有分析認為，光收發模組確實構成風險，隨著資料中心規模擴大，美方會希望確保供應鏈從一開始就具備安全性。

這項消息使得中國光模組龍頭企業5日股價大幅開低，即使部分資金盤中出手回補，出貨量第1的中際旭創終場大跌7.27%，新易盛也重挫5.29%。不過，這兩家公司股價今早已開低走高。

根據中國外交部官網5日發布的內容，發言人林劍被問到中國如何評估上述美國正在起草的法規、以及將採取哪些具體措施保護本國企業權益時表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量無理打壓中國企業。

林劍說，保護主義提升不了美國的競爭力，美方做法嚴重阻礙中美企業正常經貿往來，不符合包括美國企業及消費者在內的各方利益。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

針對美國擬禁止進口新型中國製光收發器，陸媒「21世紀經濟報導」5日報導，科創板相關企業普遍認為美國嚴格禁止進口中國光模組的可能性較小，原因在於：美國AI建設離不開中國光模組，美國廠商產能和技術先進性均存在不足。

中國廠商已成為光模組市場的主導力量。據Counterpoint Research數據，中際旭創在全球數據中心收發模組市占率為領先的27%。有報告中指出，美商高意（Coherent）和朗美通（Lumentum）提供具有競爭力的技術，但缺乏替代中國供應商的產能規模。

專注於尖端科技領域的中國研究咨詢公司「未盡研究」5日分析，中際旭創是這項禁令最重要的潛在受影響者，其2025年的收入中有57.3%來自美國，2026年第一季進一步升至61.7%，主要客戶包括谷歌（Google）、輝達（Nvidia）、Meta等美國科技公司。

新易盛在2025年升至全球光模組供應商第2位，是Amazon的400G和800G核心供應商，並已進入Nvidia等客戶體系。

此外，中國供應鏈還包括光迅科技、華工正源、海信寬帶、索爾思光電等企業。

這篇文章分析，如果FCC只限制尚未進入美國的新型號，而允許現有型號繼續銷售，短期衝擊可能相對有限，但這也可能切斷中國企業參與下一輪技術升級的路徑。

文章並指出，雖然禁用中國的光模組會拖累美國資料中心的建設，但當前美國地方政治已經出現逆轉，多數民意反對在本地建設AI數據中心。在當前政治環境下，禁令導致的成本上升和發展速度下降，已不像兩年前那樣不可接受。

美中 股價 美國

延伸閱讀

美國擬禁中光模組 集邦：短期供應鏈難脫鉤

路透：川普政府起草禁令 不讓陸製新型光纖收發器進入美國

美國擬禁止進口中國大陸新型光收發器 台廠有望受惠轉單效應

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