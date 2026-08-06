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傳陸客在港投保收益需繳稅 香港保險股受衝擊

中央社／ 香港6日電

中國監管當局繼上月表明對離岸信託資金的收益徵收個人所得稅後，近日又傳出擴大至保險收益，消息傳出後，在香港上市的保險公司受到衝擊，海外股價下跌。

大陸財新網昨天報導，近日在社交媒體流傳，有個別港險投保人士收到的境外收入繳稅通知中，香港保險收益納入徵收範圍。

報導表示，經向稅務律師、商業銀行、香港保險行業人士了解，確有個別省市存在徵稅的案例，但尚不具普遍性，目前已涉及徵稅的案例的地方包括杭州和北京。

據報導，一些徵稅個案的稅率達到20%。

上述報導昨天傍晚才出現，當時香港股市已經收盤，保險公司股價因此未受影響，但綜合本地媒體的消息，相關保險公司或銀行（有保險業務）在倫敦及美國的股價應聲下跌，其中保誠的倫敦股價一度急挫13%。

此外，友邦的美國預託證券（ADR）下跌了4%。

香港信報今天在相關報導中表示，根據香港保監局的資料，2025年，本地新保單保費為港幣3309億元（約新台幣1兆3567億元），較上年上升50.6%，分紅業務占2828億元，增加55.1%，反映出分紅保單占比甚重。

報導引述資深財富管理業人士說，20%的稅收並不高，但措施反映出大陸正逐步加強管理跨境投資管道，香港保單收益要收20%稅，可以預期相關收益會被蠶食，不利保險銷售氣氛之餘，市場更擔心未來可徵稅範圍或進一步擴大其他投資產品。

有股市分析師今早在電視台節上說，其實大陸方面一向有相關徵稅規定，只是沒有落實執行，當中也存在漏洞，如果上述報導屬實，北京方的做法只是修補漏洞，但這肯定會打擊香港上市的保險公司及從事相關業務的銀行。

香港 繳稅 保險

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