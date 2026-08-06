快訊

台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司！4000平方公尺建築燒光

從杜魯門到川普 以色列遊說團對美政壇影響力面臨巨變

多瑙河大乾旱！水位下降竟讓納粹戰艦浮出來

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官媒批美國競爭不過就限制 改寫魯迅名言諷「失掉自信心啦？」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國近期以國家安全為由，對陸製人形機器人、四足機器人等先進設備祭出限制措施，大陸商務部等部門5日宣布反制。圖為樂聚（深圳）機器人技術有限公司，技術人員在調試一部人形機器人。新華社
美國近期以國家安全為由，對陸製人形機器人、四足機器人等先進設備祭出限制措施，大陸商務部等部門5日宣布反制。圖為樂聚（深圳）機器人技術有限公司，技術人員在調試一部人形機器人。新華社

中美科技競爭升溫，美國近期以國家安全為由，對陸製人形機器人、四足機器人等先進設備祭出限制措施，大陸商務部等部門5日宣布反制。央視旗下新媒體「玉淵譚天」5日指，大陸今年1月更新海關稅號，將相關機器人納入「智慧仿生機器人」類別，專屬稅號為「84798970」，新稅號落地後，相關產品出口金額半年內成長逾5倍，引發美國「大焦慮」。文章批美方「競爭不過就限制」，還改寫魯迅名言藉以挖苦，「美國人失掉自信心啦？」

玉淵譚天5日在微博發出題為「一個中國新稅號引發美國大焦慮」的文章指，近日，美國聯邦通訊委員會（FCC）針對先進機器人設備、電力逆變器等推出涉華限制性措施。5日，大陸商務部等有關部門宣布，就上述美方系列涉華消極措施實施反制。此前，FCC宣布對外國製造的先進機器人實施進口限制，包括中國的人形機器人和四足機器人，理由仍是「國家安全」。

文章提到，有美國人工智慧（AI）學者近期表示，大部分美國AI研究實驗室都在使用中國機器人。文章稱，美國想用又要限制的心態，可從今年1月中國更新海關稅號觀察，當時中國專門更新了一個海關稅號，將包括人形機器人、四足機器人等列入「智慧仿生機器人」類別，專屬稅號為「84798970」。

玉淵譚天稱，新稅號落地後，中國智慧仿生機器人類目出口金額半年內增長超過5倍，「這不是爬坡，是跳漲」。研究機構數據顯示，2025年全球出貨的人形機器人中約90%來自中國製造商。今年上半年，中國機器人已出口至全球169個國家和地區。

文章指出，眼見中國機器人已賣到全球，美國還在研究「投資建廠」，「焦慮的美國政府只能限制了再說」。同時，自1月新稅號落地後，美國既是中國智慧仿生機器人出口最多的國家，也是中國機器人的第二大出口市場。「美國政府想掐斷的，恰恰是美國企業想要的。」

文章最後說，美國近來接連以各種理由打壓、制裁中國企業，其中很多都是中國科技發展的最新成果。競爭不過就限制，這樣的做法，「當得起一句：美國人失掉自信心啦？」

川普政府近期接連針對大陸推出限制性措施，包括將禁止進口外國人形機器人、增列大陸實體進入新疆強迫勞動制裁清單等，引發大陸反擊。大陸商務部5日對美國祭出5項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將7家美國實體列入反制清單等，並揚言若美方執意推出新的限制性措施，中方將進一步反制。

自信 美國 大陸商務部 魯迅

延伸閱讀

陸反制美國祭五措施 美七業者列實體清單

美納管逆變器、機器人 陸官媒：中美需要合作清單而非「覆蓋清單」

陸將6家美國實體列反制清單 禁止境內組織、個人與其交易合作

即日起實施 陸商務部：加強無人機相關兩用物項對美國出口管制

相關新聞

陸官媒批美國競爭不過就限制 改寫魯迅名言諷「失掉自信心啦？」

中美科技競爭升溫，美國近期以國家安全為由，對陸製人形機器人、四足機器人等先進設備祭出限制措施，大陸商務部等部門5日宣布反制。央視旗下新媒體「玉淵譚天」5日指，大陸今年1月更新海關稅號，將相關機器人納入「智慧仿生機器人」類別，專屬稅號為「84798970」，新稅號落地後，相關產品出口金額半年內成長逾5倍，引發美國「大焦慮」。文章批美方「競爭不過就限制」，還改寫魯迅名言藉以挖苦，「美國人失掉自信心啦？」

大陸7月製造業、服務業PMI雙降

標普RatingDog發布數據顯示，大陸7月製造業與服務業採購經理人指數（PMI）雙雙回落。其中，服務業PMI由6月的54.1大幅降至50.4，創2024年9月以來最低；製造業PMI也由51.7降至50.9，創四個月最低，反映內需疲弱下，大陸經濟擴張動能降溫。

DeepSeek再融資！籌募2,400億 將用在模型研發、算力基建及商業化落地

大陸AI大模型企業DeepSeek已重新開啟第二輪融資計畫，本輪擬募集資金規模約人民幣500億元（約新台幣2,415億元），公司投前估值目標約人民幣5,000億元（新台幣2.4兆元），預計將在8月下旬完成融資簽約。

陸兩個月推五個大模型 彭博報導：擁有可複製體系

阿里巴巴、月之暗面、字節跳動、DeepSeek、智譜等大陸業者在兩個月內推出五個AI模型，迅速縮小與美國矽谷的差距。彭博分析，去年DeepSeek大模型橫空出世是單一公司的突破，但現在大陸已經擁有一套可複製的體系，能夠生產接近全球前沿的大模型。

G輪集資好搶手 月之暗面估值暴增1.7倍

大陸AI新創公司月之暗面啟動上市前最後一輪私募融資。陸媒指出，月之暗面G輪（Pre-IPO）融資已開啟，公司估值達500億美元，較今年4月180億美元估值攀升170%。消息人士指，Kimi K3模型發布後，本輪融資額度迅速受到市場關注，目前已有多家機構完成投資意向登記。

看好香港經濟 國際機構上調增長預測

多家國際金融機構近期密集上調香港二○二六年全年本地生產總值（ＧＤＰ）增長預期。業內人士分析，在人工智能需求爆發、樓市財富效應顯現及旅遊消費持續復甦的多重利好下，下半年香港經濟有望延續擴張態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。