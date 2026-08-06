看好香港經濟 國際機構上調增長預測

多家國際金融機構近期密集上調香港二○二六年全年本地生產總值（ＧＤＰ）增長預期。業內人士分析，在人工智能需求爆發、樓市財富效應顯現及旅遊消費持續復甦的多重利好下，下半年香港經濟有望延續擴張態勢。

中新社報導，瑞銀集團（ＵＢＳ）三日發布報告，將二○二六年香港全年ＧＤＰ增長預測由此前的百分之三點三上調至百分之四點五。瑞銀高級亞洲及中國經濟分析師鄧維慎表示，香港經濟整體運行動能保持平穩。正在編製的香港首個五年規畫料將北部都會區定位為關鍵增長引擎，聚焦基建、科技創新、教育發展、人才培育等領域，持續深化粵港澳大灣區互聯互通格局，能够有效平滑經濟周期波動，夯實香港經濟中長期增長潛力。

渣打銀行（香港）有限公司此前發布的下半年中國大陸和香港宏觀經濟展望同樣維持樂觀基調，預測二○二六年香港ＧＤＰ增速可達百分之四點三。渣打大中華及北亞區高級經濟師胡東安表示，人工智能產業開啟的行業超級周期，持續拉動香港轉口貿易回暖，疊加訪港旅客穩步增長態勢，將支撐香港經濟增長延續。

東亞銀行亦看好香港經濟復甦韌性，預計全年ＧＤＰ增速有望達百分之三點八。東亞銀行首席經濟師卓亮分析，大陸經濟為香港經濟提供堅實支撐，當前香港經濟復甦基礎持續夯實，進出口貿易、本地消費、固定資產投資領域同步向好，下半年香港經濟增長態勢穩固。