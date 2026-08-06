內需轉弱拖累…標普數據：陸7月製造業、服務業PMI雙降

標普RatingDog發布數據顯示，大陸七月製造業與服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）雙雙回落。其中，服務業ＰＭＩ由六月的五十四點一大幅降至五十點四，創二○二四年九月以來最低；製造業ＰＭＩ也由五十一點七降至五十點九，創四個月最低，反映內需疲弱下，大陸經濟擴張動能降溫。

綜合彭博、路透報導，由標普全球編製的RatingDog中國通用服務業ＰＭＩ，七月降至五十點四，遠低於彭博調查經濟學家所得的預測中值五十三點七，但仍高於區分景氣擴張與收縮的五十榮枯線。

彭博指，這項數據走勢大致與大陸官方ＰＭＩ調查一致。官方數據顯示，大陸七月服務業活動自今年四月以來首度跌入收縮區間，降幅也是約二年半來最大。

路透指，RatingDog調查顯示，受內需轉弱拖累，服務業新業務成長速度降至今年三月以來最低。不過，服務業出口連續第三個月成長。受訪企業表示，海外客戶需求增加，主要與夏季展覽、遊學活動、金融交易結算量上升及企業管理改善有關。

就業方面，服務業企業連續第三個月增加人力，但增聘速度較六月放緩。企業對未來一年的營運前景雖仍保持樂觀，但信心水準已降至二○二○年二月以來最低。

RatingDog創辦人姚煜表示，短期內服務業ＰＭＩ預計仍可維持在擴張區間，但復甦速度將取決於內需強度及企業信心。他指出，企業信心主要來自業務擴張計畫、新項目及促銷活動，但部分企業已對經濟前景採取更謹慎的態度。

路透提及，製造業方面，RatingDog中國通用製造業ＰＭＩ由六月的五十一點七降至五十點九，不僅創四個月最低，也低於市場預期的五十一點五。調查顯示，七月製造業產出及新訂單成長速度均有所放慢，其中新訂單增速降至今年一月以來最低。

不過，製造業新出口訂單在五月及六月連續收縮後，七月重返成長，但增幅仍相當有限。製造業企業則連續第二個月增聘員工，增聘速度創二○二三年八月以來最快。

綜合衡量製造業與服務業表現的綜合產出指數，也由六月的五十三點六降至五十點八，顯示大陸整體經濟擴張動能明顯放緩。

德國商業銀行駐新加坡資深經濟學家亨利．郝（Henry Hao）表示，ＰＭＩ大幅下滑反映內需迅速降溫，但服務業的內在動能尚未停滯。出口活動仍具韌性、積壓訂單持續增加，就業也保持成長，顯示大陸服務業雖正在放慢腳步，但仍處於擴張狀態。

大陸高層七月底承諾，下半年將加快已編列預算的基礎建設財政支出，但未提出大規模新增刺激措施。官方數據顯示，大陸第二季經濟成長率降至百分之四點三，創逾三年最低，也低於全年百分之四點五至百分之五成長目標的下限。投資人正密切關注北京後續是否推出更多刺激措施。