大陸7月製造業、服務業PMI雙降

標普RatingDog發布數據顯示，大陸7月製造業與服務業採購經理人指數（PMI）雙雙回落。其中，服務業PMI由6月的54.1大幅降至50.4，創2024年9月以來最低；製造業PMI也由51.7降至50.9，創四個月最低，反映內需疲弱下，大陸經濟擴張動能降溫。

綜合彭博、路透報導，標普全球與RatingDog昨（5）日公布中國通用服務業PMI，7月降至50.4，遠低於彭博調查經濟學家所得的預測中值53.7，但仍高於區分景氣擴張與收縮的50榮枯線。

彭博指出，這項數據走勢大致與大陸官方PMI調查一致。官方數據顯示，大陸7月服務業活動自今年4月以來首度跌入收縮區間，降幅也是約2年半來最大。

路透報導，RatingDog調查顯示，受內需轉弱拖累，服務業新業務成長速度降至今年3月以來最低。不過，服務業出口連續三個月成長。

受訪企業表示，海外客戶需求增加，主要與夏季展覽、遊學活動、金融交易結算量上升及企業管理改善有關。

就業方面，服務業企業連續三個月增加人力，但增聘速度較6月放緩。企業對未來一年的營運前景雖仍保持樂觀，但信心水準已降至2020年2月以來最低。