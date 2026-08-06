聽新聞
0:00 / 0:00
大陸7月製造業、服務業PMI雙降
標普RatingDog發布數據顯示，大陸7月製造業與服務業採購經理人指數（PMI）雙雙回落。其中，服務業PMI由6月的54.1大幅降至50.4，創2024年9月以來最低；製造業PMI也由51.7降至50.9，創四個月最低，反映內需疲弱下，大陸經濟擴張動能降溫。
綜合彭博、路透報導，標普全球與RatingDog昨（5）日公布中國通用服務業PMI，7月降至50.4，遠低於彭博調查經濟學家所得的預測中值53.7，但仍高於區分景氣擴張與收縮的50榮枯線。
彭博指出，這項數據走勢大致與大陸官方PMI調查一致。官方數據顯示，大陸7月服務業活動自今年4月以來首度跌入收縮區間，降幅也是約2年半來最大。
路透報導，RatingDog調查顯示，受內需轉弱拖累，服務業新業務成長速度降至今年3月以來最低。不過，服務業出口連續三個月成長。
受訪企業表示，海外客戶需求增加，主要與夏季展覽、遊學活動、金融交易結算量上升及企業管理改善有關。
就業方面，服務業企業連續三個月增加人力，但增聘速度較6月放緩。企業對未來一年的營運前景雖仍保持樂觀，但信心水準已降至2020年2月以來最低。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。