聽新聞
0:00 / 0:00

G輪集資好搶手 月之暗面估值暴增1.7倍

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸AI新創公司月之暗面啟動上市前最後一輪私募融資。陸媒指出，月之暗面G輪（Pre-IPO）融資已開啟，公司估值達500億美元，較今年4月180億美元估值攀升170%。消息人士指，Kimi K3模型發布後，本輪融資額度迅速受到市場關注，目前已有多家機構完成投資意向登記。

科創板日報報導，長期追蹤月之暗面交易的一線人士透露，本輪500億美元估值募資資訊近日才對外釋出，後續交割節奏仍在敲定，K3模型發布後，這輪投資額度「驟然緊俏」，本輪融資對投資方設置條件，參與機構需在8月15日前完成撥款；若希望直接進入公司股東名冊（cap table），投資方需為管理規模5億美元以上的機構。

此前，月之暗面已完成35億美元F輪融資，投後估值達350億美元，因認購金額超出目標提前關閉；原定8月啟動的G輪（Pre-IPO輪）融資已提前開始。據悉，月之暗面今年4月估值約180億美元，三個月內升至500億美元。

對估值上升原因，上述人士直言，核心驅動因素為Kimi K3模型發布。月之暗面7月27日正式開源Kimi K3完整模型權重。第三方平台Artificial Analysis數據顯示，K3在保持第一梯隊性能的同時，BrowseComp基準單次任務成本低於部分海外模型。

募資 Kimi K3

延伸閱讀

黃齊元／AI改變世界 台應重新定位

AI突圍！北京大模型雙星 全球暴紅

彭博：美擬豁免開放權重AI模型安全測試 陸企大模型也適用

宇樹科技衝刺IPO 機構：上市後估值超人民幣500億元

相關新聞

DeepSeek再融資！籌募2,400億 將用在模型研發、算力基建及商業化落地

大陸AI大模型企業DeepSeek已重新開啟第二輪融資計畫，本輪擬募集資金規模約人民幣500億元（約新台幣2,415億元），公司投前估值目標約人民幣5,000億元（新台幣2.4兆元），預計將在8月下旬完成融資簽約。

陸兩個月推五個大模型 彭博報導：擁有可複製體系

阿里巴巴、月之暗面、字節跳動、DeepSeek、智譜等大陸業者在兩個月內推出五個AI模型，迅速縮小與美國矽谷的差距。彭博分析，去年DeepSeek大模型橫空出世是單一公司的突破，但現在大陸已經擁有一套可複製的體系，能夠生產接近全球前沿的大模型。

G輪集資好搶手 月之暗面估值暴增1.7倍

大陸AI新創公司月之暗面啟動上市前最後一輪私募融資。陸媒指出，月之暗面G輪（Pre-IPO）融資已開啟，公司估值達500億美元，較今年4月180億美元估值攀升170%。消息人士指，Kimi K3模型發布後，本輪融資額度迅速受到市場關注，目前已有多家機構完成投資意向登記。

大陸7月製造業、服務業PMI雙降

標普RatingDog發布數據顯示，大陸7月製造業與服務業採購經理人指數（PMI）雙雙回落。其中，服務業PMI由6月的54.1大幅降至50.4，創2024年9月以來最低；製造業PMI也由51.7降至50.9，創四個月最低，反映內需疲弱下，大陸經濟擴張動能降溫。

看好香港經濟 國際機構上調增長預測

多家國際金融機構近期密集上調香港二○二六年全年本地生產總值（ＧＤＰ）增長預期。業內人士分析，在人工智能需求爆發、樓市財富效應顯現及旅遊消費持續復甦的多重利好下，下半年香港經濟有望延續擴張態勢。

河南刺激消費 領導須帶頭休假

河南近日發布通知指出，為「激活假期消費潛力」，要求河南省機關、團體、企業、事業單位等用人單位應嚴格執行帶薪休假規定，由領導幹部帶頭休假，「推動全員應休盡休、休滿休足」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。