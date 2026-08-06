G輪集資好搶手 月之暗面估值暴增1.7倍

大陸AI新創公司月之暗面啟動上市前最後一輪私募融資。陸媒指出，月之暗面G輪（Pre-IPO）融資已開啟，公司估值達500億美元，較今年4月180億美元估值攀升170%。消息人士指，Kimi K3模型發布後，本輪融資額度迅速受到市場關注，目前已有多家機構完成投資意向登記。

科創板日報報導，長期追蹤月之暗面交易的一線人士透露，本輪500億美元估值募資資訊近日才對外釋出，後續交割節奏仍在敲定，K3模型發布後，這輪投資額度「驟然緊俏」，本輪融資對投資方設置條件，參與機構需在8月15日前完成撥款；若希望直接進入公司股東名冊（cap table），投資方需為管理規模5億美元以上的機構。

此前，月之暗面已完成35億美元F輪融資，投後估值達350億美元，因認購金額超出目標提前關閉；原定8月啟動的G輪（Pre-IPO輪）融資已提前開始。據悉，月之暗面今年4月估值約180億美元，三個月內升至500億美元。

對估值上升原因，上述人士直言，核心驅動因素為Kimi K3模型發布。月之暗面7月27日正式開源Kimi K3完整模型權重。第三方平台Artificial Analysis數據顯示，K3在保持第一梯隊性能的同時，BrowseComp基準單次任務成本低於部分海外模型。