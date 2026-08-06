聽新聞
0:00 / 0:00

陸兩個月推五個大模型 彭博報導：擁有可複製體系

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

阿里巴巴、月之暗面、字節跳動、DeepSeek、智譜等大陸業者在兩個月內推出五個AI模型，迅速縮小與美國矽谷的差距。彭博分析，去年DeepSeek大模型橫空出世是單一公司的突破，但現在大陸已經擁有一套可複製的體系，能夠生產接近全球前沿的大模型。

彭博報導，科技分析師、Hello China Tech帳號創始人Poe Zhao表示，自2025年1月以來最重要的變化是，大陸的進步不再像是單一公司的突破，現在已經擁有一套可複製的體系生產模型。

獨立評估機構Artificial Analysis的基準測試顯示，使用DeepSeek V4 Flash執行複雜工作成本僅為0.03美元，使用Claude Fable 5則要3.15美元。當大陸要價以美分計而美企以美元計費時，兩國在客戶間競爭開始發生實質變化。

亞洲集團合夥人兼數字業務主席George Chen表示，許多國家都在關注中美之間的競爭，它們現在不想選邊站，因為競爭才剛開始，美國和大陸都將AI領導地位視為國家優先事項，因為這些剛發布的模型，可以讓中方用川普的話來說，有更多牌可以打。

阿里巴巴本周發布迄今為止規模最大、能力最強的AI基座模型千問3.8-Max，成為近期登上全球基準榜首的大陸新品中的最新一員。與Anthropic旗艦產品Fable 5不相上下，甚至更勝一籌。

模型 彭博 字節跳動

延伸閱讀

彭博：美擬豁免開放權重AI模型安全測試 陸企大模型也適用

下一代AI戰場／「超越工業革命」 美中競逐AGI

AI監管拉鋸戰／川普畫下大西洋數位鐵幕

黃齊元／AI改變世界 台應重新定位

相關新聞

DeepSeek再融資！籌募2,400億 將用在模型研發、算力基建及商業化落地

大陸AI大模型企業DeepSeek已重新開啟第二輪融資計畫，本輪擬募集資金規模約人民幣500億元（約新台幣2,415億元），公司投前估值目標約人民幣5,000億元（新台幣2.4兆元），預計將在8月下旬完成融資簽約。

陸兩個月推五個大模型 彭博報導：擁有可複製體系

阿里巴巴、月之暗面、字節跳動、DeepSeek、智譜等大陸業者在兩個月內推出五個AI模型，迅速縮小與美國矽谷的差距。彭博分析，去年DeepSeek大模型橫空出世是單一公司的突破，但現在大陸已經擁有一套可複製的體系，能夠生產接近全球前沿的大模型。

G輪集資好搶手 月之暗面估值暴增1.7倍

大陸AI新創公司月之暗面啟動上市前最後一輪私募融資。陸媒指出，月之暗面G輪（Pre-IPO）融資已開啟，公司估值達500億美元，較今年4月180億美元估值攀升170%。消息人士指，Kimi K3模型發布後，本輪融資額度迅速受到市場關注，目前已有多家機構完成投資意向登記。

大陸7月製造業、服務業PMI雙降

標普RatingDog發布數據顯示，大陸7月製造業與服務業採購經理人指數（PMI）雙雙回落。其中，服務業PMI由6月的54.1大幅降至50.4，創2024年9月以來最低；製造業PMI也由51.7降至50.9，創四個月最低，反映內需疲弱下，大陸經濟擴張動能降溫。

看好香港經濟 國際機構上調增長預測

多家國際金融機構近期密集上調香港二○二六年全年本地生產總值（ＧＤＰ）增長預期。業內人士分析，在人工智能需求爆發、樓市財富效應顯現及旅遊消費持續復甦的多重利好下，下半年香港經濟有望延續擴張態勢。

河南刺激消費 領導須帶頭休假

河南近日發布通知指出，為「激活假期消費潛力」，要求河南省機關、團體、企業、事業單位等用人單位應嚴格執行帶薪休假規定，由領導幹部帶頭休假，「推動全員應休盡休、休滿休足」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。