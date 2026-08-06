陸兩個月推五個大模型 彭博報導：擁有可複製體系

阿里巴巴、月之暗面、字節跳動、DeepSeek、智譜等大陸業者在兩個月內推出五個AI模型，迅速縮小與美國矽谷的差距。彭博分析，去年DeepSeek大模型橫空出世是單一公司的突破，但現在大陸已經擁有一套可複製的體系，能夠生產接近全球前沿的大模型。

彭博報導，科技分析師、Hello China Tech帳號創始人Poe Zhao表示，自2025年1月以來最重要的變化是，大陸的進步不再像是單一公司的突破，現在已經擁有一套可複製的體系生產模型。

獨立評估機構Artificial Analysis的基準測試顯示，使用DeepSeek V4 Flash執行複雜工作成本僅為0.03美元，使用Claude Fable 5則要3.15美元。當大陸要價以美分計而美企以美元計費時，兩國在客戶間競爭開始發生實質變化。

亞洲集團合夥人兼數字業務主席George Chen表示，許多國家都在關注中美之間的競爭，它們現在不想選邊站，因為競爭才剛開始，美國和大陸都將AI領導地位視為國家優先事項，因為這些剛發布的模型，可以讓中方用川普的話來說，有更多牌可以打。

阿里巴巴本周發布迄今為止規模最大、能力最強的AI基座模型千問3.8-Max，成為近期登上全球基準榜首的大陸新品中的最新一員。與Anthropic旗艦產品Fable 5不相上下，甚至更勝一籌。