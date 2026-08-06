DeepSeek再融資！籌募2,400億 將用在模型研發、算力基建及商業化落地

大陸AI大模型企業DeepSeek已重新開啟第二輪融資計畫，本輪擬募集資金規模約人民幣500億元（約新台幣2,415億元），公司投前估值目標約人民幣5,000億元（新台幣2.4兆元），預計將在8月下旬完成融資簽約。

DeepSeek今年6月才剛募到人民幣500億元，近日又啟動第二輪募資，金額也是人民幣500億元，業內人士認為，若第二輪融資順利完成，DeepSeek估值將進一步提升，將為公司後續模型研發、算力基礎設施建設以及商業化落地提供資金支持，同時也反映出資本市場對大陸AI大模型長期價值的持續關注。

智通財經報導，消息人士稱，DeepSeek第二輪融資實際上早在7月中旬已啟動，但在7月底一度暫停，其中一個原因是DeepSeek創辦人梁文鋒，對網上廣泛流傳的中美AI競爭趨勢的言論感到不滿，這些消息主要來自「面向投資者的會議實錄」。

DeepSeek於今年4月啟動首輪融資，並於6月完成交割。據市場消息，該輪融資規模約人民幣500億元，創下大陸AI大模型企業首輪融資規模紀錄，也讓DeepSeek身價水漲船高，融資後估值超過人民幣3,500億元（新台幣1.7兆元）。

據多名交易人士透露，在第二輪融資的談判名單上，既有在首輪融資中「落選」的候補機構，也有首輪就入局的風險投資（VC）和產業資本在考慮增資。

DeepSeek首輪融資的投資方主要是國家人工智慧產業投資基金、騰訊、寧德時代和溥泉資本、網易、京東、礪思資本、IDG資本、正心谷投資、拾象資本。

作為大陸AI大模型領域的代表企業，DeepSeek憑藉低成本、高性能大模型技術路線迅速獲得市場關注，推出的系列模型在推理、代碼生成等領域表現突出，並在全球AI產業競爭加速背景下成為大陸大模型企業的重要代表。

公司創辦人梁文鋒身家在最近一輪融資後大幅增長，目前達到360億美元，成為全球AI模型創作者中財富最高的人。公司管理層向投資者表示，將優先投入突破性AI研究，繼續開發開源模型，目標是實現更高級人工智慧。