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港刊指港人境外消費大增 訪港旅客消費降

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港立法會刊物《數據透視》最新一期說，香港人的境外消費顯著增長，訪港旅客消費則大幅下跌。圖為8月5日，香港貿易發展局舉辦記者會，介紹將於8月13日開幕的第36屆美食博覽。中新社
香港立法會刊物《數據透視》最新一期說，香港人的境外消費顯著增長，訪港旅客消費則大幅下跌。圖為8月5日，香港貿易發展局舉辦記者會，介紹將於8月13日開幕的第36屆美食博覽。中新社

香港立法會刊物《數據透視》最新一期說，香港人的境外消費顯著增長，訪港旅客消費則大幅下跌。

《數據透視》是香港立法會研究性刊物，本期重點總結香港本地消費數據，比較2010年至2025年港人本地、海外以及旅客在港消費的數字。其中指出2018年至2025年七年間，香港居民的境外開支增長10%至1911億港元。

研究數據中，若從香港本地市場內的消費開支中剔除訪港旅客消費，即大致相當於香港居民在本地市場的消費開支，可作為居民自身消費需求的指標。數據顯示，去年香港居民境內消費總額，較2018年仍低1%。按季度分析，今年第1季香港居民在本地市場的消費達4970億港元，略高於2018年同期的4950億港元。

報告還指，訪港旅客消費下跌44%至1975億港元。報告認為訪港旅客消費表現遜色，可歸因於人數減少和人均消費下降兩方面。去年的訪港旅客人次仍較2018年少約四分之一，旅客人均消費亦見回落。同期在香港過夜旅客的人均消費下跌17%，平均為5503港元，不過夜旅客的人均消費則幾乎減半，即少48%。

報告還說，香港經陸路離境人次七年大增43%，但入境旅客較高峰跌四分之一。去年香港居民出境近1.18億人次，較2018年的9200萬人次增加約28%，而去年入境旅客人次約為2018年高峰的四分之三。

立法會報告認為，儘管2018年至2025年間本地市場內的消費開支相對平穩，但有關消費結構已明顯轉變。具體而言，食品及消費品等貨品相關的實質消費下跌25%，而服務消費則上升6%，令服務消費在本地市場內消費開支中的比重，由2018年約58%升至去年的67%，故本地市場內的消費開支跌幅集中於貨品方面，服務消費則有所增長。

消費 香港

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