快訊

百年堂黃金苦茶油苯駢芘超標 北市衛生局晚間緊急稽查

「大賣空」貝瑞：標普500創高非吉兆 1987式崩盤恐尾隨而至

漢光首日傳意外！嘉義F-16雷雨降落衝出跑道 飛行員安全脫困

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體飆漲 華為余承東稱手機可能要大規模漲價

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為常務董事、終端BG董事長余承東。中國社
華為常務董事、終端BG董事長余承東。中國社

華為常務董事、終端BG董事長余承東，5日在華為新品發布會上表示，記憶體高昂漲價，所有的手機之後可能都要大規模漲價，否則在原來的價格都是虧損銷售。

今年以來，已經有多家手機廠商宣佈漲價。OPPO、一加、vivo自3月開始漲價；小米、榮耀等部分機型也陸續漲價。6月以來，華為、聯想也宣布漲價。

中新經緯報導，蘋果公司6月25日宣佈上調部分iPad、MacBook產品價格。當時蘋果CEO庫克在接受採訪時表示，AI熱潮引發了存儲晶片嚴重短缺和價格暴漲的狀況，漲價已「不可避免」。

小米商城8月2日顯示，小米17系列價格已經上漲人民幣300元到500元；REDMI產品線同步跟進，主打性能的Turbo 5，以及K90系列各版本普遍漲價人民幣300元。

小米中國區市場部總經理魏思琪當時表示，「雖然我們一直在盡力抑制記憶體漲價對終端價格的影響，但這輪記憶體的漲勢和幅度還是遠遠超出了預期，不得不對部分在售產品進行建議零售價的調整。」

北京日報報導，通信行業專家馬繼華指出，記憶體價格的上漲，是最核心的驅動因素。此輪大規模漲價的根源，在於上游記憶體成本近乎失控的上漲，而且這一趨勢已深度侵蝕手機廠商的利潤，短期內難以逆轉。

華為 余承東 漲價 記憶體 手機

延伸閱讀

長鑫DRAM打入國際PC鏈 獲惠普、華碩等入門款筆電少量採用

記憶體荒擴大 MacBook Air鬧缺貨牽動台鏈出貨

南亞科營收首破400億！力積電漲停領記憶體股同樂 華邦電法說6日接棒

三星手機傳收縮在陸業務 將清退銷售額不達標門市

相關新聞

陸將6家美國實體列反制清單 禁止境內組織、個人與其交易合作

大陸商務部今（5）日宣布，將應用DNA科學公司等6家美國實體列入反制清單，並禁止大陸境內組織、個人與其進行相關交易、合作等活動。相關措施自5日起施行。

記憶體飆漲 華為余承東稱手機可能要大規模漲價

華為常務董事、終端BG董事長余承東，5日在華為新品發布會上表示，記憶體高昂漲價，所有的手機之後可能都要大規模漲價，否則在原來的價格都是虧損銷售。

陸連續第2個月放寬成品油出口限制 8月規模估達370萬噸

大陸8月連續第2個月放寬成品油出口限制。路透引述5名業內人士指出，北京已臨時批准煉油企業本月向香港、澳門以外地區出口270萬噸成品油。若加計對香港出口，以及大陸機場為國際航班加注的航空燃油，8月汽油、柴油及航空燃油出口規模估計可達360萬至370萬噸。

陸商務部：首度對進口列印影印設備啟動國安調查

大陸商務部今（5）日宣布，對裝有外國系統軟體、具有列印及影印功能的進口辦公設備，啟動對外貿易國家安全調查。大陸商務部新聞發言人指出，此次調查是中國首例對外貿易國家安全調查，本次調查應在立案決定公告之日起12個月內結束，特殊情況下可以延長。

即日起實施 陸商務部：加強無人機相關兩用物項對美國出口管制

大陸商務部今（5）日宣布，加強無人機相關兩用物項對美國出口管制，列入大陸兩用物項出口管制清單的無人機、關鍵零組件及相關技術，出口美國時將逐案從嚴審核，且不適用許可便利措施，即日起正式實施。

陸7月非官方製造業、服務業PMI雙降 經濟動能放緩

RatingDog最新數據顯示，大陸7月製造業與服務業採購經理人指數（PMI）雙雙回落。其中，服務業PMI由6月的54.1大幅降至50.4，創2024年9月以來最低；製造業PMI也由51.7降至50.9，創4個月最低，反映內需疲弱之下，大陸經濟擴張動能明顯降溫；另外，綜合PMI由6月的53.6，降至7月的50.8，是2025年7月後新低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。