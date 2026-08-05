陸連續第2個月放寬成品油出口限制 8月規模估達370萬噸

大陸8月連續第2個月放寬成品油出口限制。路透引述5名業內人士指出，北京已臨時批准煉油企業本月向香港、澳門以外地區出口270萬噸成品油。若加計對香港出口，以及大陸機場為國際航班加注的航空燃油，8月汽油、柴油及航空燃油出口規模估計可達360萬至370萬噸。

路透報導，北京4日向煉油企業核發臨時出口許可，允許業者8月向香港、澳門以外地區出口270萬噸成品油。由於現貨銷售時間緊迫，部分8月出口額度也可順延至9月使用。

報導指，大陸是全球最大的石油進口國。伊朗戰爭造成原油供應中斷，並迫使大陸大幅削減原油進口後，北京自今年3月至6月大幅壓低成品油出口，以保障境內供應。美國與伊朗達成臨時和平協議後，大陸7月開始放寬出口限制。多名貿易人士表示，8月再度放寬出口限制出乎市場預期。

2名貿易人士估計，若加計對香港出口，以及大陸機場為國際航班加注的航空燃油，8月汽油、柴油及航空燃油出口計畫將達360萬至370萬噸，高於煉油企業原先規畫的7月出口量250萬噸。

根據大陸海關數據，2025年汽油、柴油及航空燃油的月均出口量合計為304萬噸。相較之下，8月出口計畫不僅高於7月，也已回升至去年月均水準之上。

不過，一名國營石油貿易公司主管表示，由於出口排程時間緊迫，加上中東衝突下煉油企業取得原油仍存在不確定性，實際出口量「很可能遠低於獲准額度」。

大陸國家發展改革委負責成品油配額管理，但尚未回應路透的置評請求。

在獲准出口的270萬噸成品油中，國營煉油企業取得220萬噸額度；由民營企業榮盛石化控股的浙江石化則獲得50萬噸。榮盛石化在中斷出口超過3個月後，已於7月恢復出口，但尚未回應路透的置評請求。

知情人士表示，煉油企業須證明擁有足夠供應境內銷售的庫存，並完成一定的生產計畫，才能取得出口配額。分析師及交易人士預估，大陸8月煉油量將較7月增加每日20萬至30萬桶；7月煉油量估計接近每日1,300萬桶。