陸將6家美國實體列反制清單 禁止境內組織、個人與其交易合作

大陸商務部今（5）日宣布，將應用DNA科學公司等6家美國實體列入反制清單，並禁止大陸境內組織、個人與其進行相關交易、合作等活動。相關措施自5日起施行。

據大陸商務部網站5日消息，經國家反外國制裁工作協調機制批准，商務部公布《關於對應用DNA科學公司等6家美國實體採取反制措施的決定》，自2026年8月5日起施行。

決定指出，近期美國以所謂「強迫勞動」為由制裁中國企業，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重侵犯大陸主權、安全及發展利益。應用DNA科學公司等6家美國實體協助、支持美國涉疆非法制裁，「性質惡劣」。

大陸商務部表示，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第3、4、6、9、10及15條，以及《實施〈中華人民共和國反外國制裁法〉的規定》第3、5、8及10條規定，中方決定將應用DNA科學公司等6家美國實體列入反制清單，並採取以下反制措施，「禁止我國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動」。

6家遭反制的美國實體清單，包括應用DNA科學公司（Applied DNA Sciences）、地層水庫公司（Stratum Reservoir）、阿爾塔納技術公司（Altana Technologies）、責任商業聯盟（Responsible Business Alliance）、維泰集團（Verite Group），以及人權在中國組織（Human Rights in China）。