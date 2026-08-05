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陸7月非官方製造業、服務業PMI雙降 經濟動能放緩

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
RatingDog最新數據顯示，大陸7月服務業PMI由6月的54.1大幅降至50.4，創2024年9月以來最低；製造業PMI也由51.7降至50.9，創4個月新低。路透
RatingDog最新數據顯示，大陸7月服務業PMI由6月的54.1大幅降至50.4，創2024年9月以來最低；製造業PMI也由51.7降至50.9，創4個月新低。路透

RatingDog最新數據顯示，大陸7月製造業服務業採購經理人指數（PMI）雙雙回落。其中，服務業PMI由6月的54.1大幅降至50.4，創2024年9月以來最低；製造業PMI也由51.7降至50.9，創4個月最低，反映內需疲弱之下，大陸經濟擴張動能明顯降溫；另外，綜合PMI由6月的53.6，降至7月的50.8，是2025年7月後新低。

綜合彭博、路透報導，由標普全球編製的RatingDog中國通用服務業PMI，7月降至50.4，遠低於彭博調查經濟學家所得的預測中值53.7，但仍高於區分景氣擴張與收縮的50榮枯線。

彭博指，這項數據走勢大致與大陸官方PMI調查一致。官方數據顯示，大陸7月服務業活動自今年4月以來首度跌入收縮區間，降幅也是約2年半來最大。

路透指，RatingDog調查顯示，受內需轉弱拖累，服務業新業務成長速度降至今年3月以來最低。不過，服務業出口連續第3個月成長。受訪企業表示，海外客戶需求增加，主要與夏季展覽、遊學活動、金融交易結算量上升及企業管理改善有關。

就業方面，服務業企業連續第3個月增加人力，但增聘速度較6月放緩。企業對未來1年的營運前景雖仍保持樂觀，但信心水準已降至2020年2月以來最低。

RatingDog創辦人姚煜表示，短期內服務業PMI預計仍可維持在擴張區間，但復甦速度將取決於內需強度及企業信心。他指出，企業信心主要來自業務擴張計畫、新項目及促銷活動，但部分企業已對經濟前景採取更謹慎的態度。

路透提及，製造業方面，RatingDog中國通用製造業PMI由6月的51.7降至50.9，不僅創4個月最低，也低於市場預期的51.5。調查顯示，7月製造業產出及新訂單成長速度均有所放慢，其中新訂單增速降至今年1月以來最低。

不過，製造業新出口訂單在5月及6月連續收縮後，7月重返成長，但增幅仍相當有限。製造業企業則連續第2個月增聘員工，增聘速度創2023年8月以來最快。

庫存方面，製造業採購品庫存連續第8個月增加，創2006年至2007年以來最長連續增加紀錄，也促使企業自2025年11月以來首度削減採購活動。積壓工作量則連續第6個月增加，但增速為這段期間最低。

價格壓力持續緩和，原材料投入成本漲幅降至6個月最低；企業因暫緩調高售價，出廠價格大致持平。儘管景氣放緩，受訪製造業企業對未來1年的產出仍保持樂觀。

綜合衡量製造業與服務業表現的綜合產出指數，也由6月的53.6降至50.8，顯示大陸整體經濟擴張動能明顯放緩。

德國商業銀行駐新加坡資深經濟學家亨利．郝（Henry Hao）表示，PMI大幅下滑反映內需迅速降溫，但服務業的內在動能尚未停滯。出口活動仍具韌性、積壓訂單持續增加，就業也保持成長，顯示大陸服務業雖正在放慢腳步，但仍處於擴張狀態。

彭博稱，自今年4月以來，隨著大陸經濟成長放緩、復甦日益失衡，外界對全球第2大經濟體健康狀況的憂慮持續升高。

大陸高層7月底承諾，下半年將加快已編列預算的基礎建設財政支出，但未提出大規模新增刺激措施。官方數據顯示，大陸第2季經濟成長率降至4.3%，創逾3年最低，也低於全年4.5-5%成長目標的下限。投資人正密切關注北京後續是否推出更多刺激措施。

PMI 製造業 服務業

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