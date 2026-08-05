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Hugging Face執行長預測：陸AI追上美國 快了

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

開源AI與機器學習平台Hugging Face執行長Clément Delangue近日接受美媒訪問時表示，中國大陸正憑藉開放權重模型在人工智慧競賽中取得領先，預期中國大陸AI工具最快將在2026年底或2027年追上美國最先進AI實驗室的水準。

Delangue表示，中國大陸目前顯然已在開源模型方面占據主導地位，原因是擁有開放合作與共享的生態系。

近幾個月來，中國大陸開源AI模型與美國模型開發商之間的能力差距正快速縮小，也引發是否應限制相關技術取得的討論。Delangue判斷，AI網路安全將成為美國乃至全球一個龐大的市場，而在這個市場中，開源模型很可能會成為王者。

分析人士認為，中國大陸的長期目標是在競爭中搶在美國前面，並讓世界依賴中國的軟體、硬體以及數據系統。考慮到這些利害關係，如果中國大陸決定對某些人工智慧系統的海外訪問施加限制，它會努力在開放與管控之間尋求平衡。

美國 中國大陸 Hugging Face

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