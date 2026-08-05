瑞幸上季淨利年增19%

大陸咖啡連鎖龍頭瑞幸咖啡公布第2季財報，單季營收人民幣158.9億元，年增28.5%，淨利人民幣14.9億元，年增19%，主要源於門市增加。但受去年外賣平台大規模補貼墊高基期影響，自營門店同店銷售額年減5.3%。

瑞幸咖啡董事長兼執行長郭謹一在財報電話會上表示，第2季同店銷售額增長率下滑符合公司預期。考慮到去年7、8月是「外賣大戰」補貼最為激烈階段，今年第3季表現依然會受到影響。隨著外送營收占比下降及配送效率提升，利潤率表現會逐步改善。

從整體市場來看，今年以來大陸咖啡產業各品牌展店速度都有不同程度放緩。2026年6月大陸咖啡門市總數約為22.7萬家，比年初的24.3萬家有所減少。不過，瑞幸咖啡第2季加速展店，淨增加門市2,714家，上半年新開超過5,000家門市。

郭謹一表示，中國咖啡市場仍處於滲透率持續提升、消費頻率穩定上升快速成長階段，咖啡市場發展空間仍相當大，瑞幸將繼續保持展店節奏，以提升市占率。

不過凌雁管理諮詢首席諮詢師林岳指出，瑞幸的門市密度持續增加，如果需求增長速度趕不上門市擴張，單店銷量就可能被稀釋。快速展店之後，新增需求如何在新老門店之間分配，也是瑞幸後續需要解決的主要問題。