陸新能源車企拚高壓快充 小米、蔚來等加速布局

大陸新能源汽車行業競爭正從「大電池時代」進入「高效率補能時代」，800V高壓平台成為新能源行業的新趨勢。從保時捷Taycan開始，到小鵬、理想、小米、蔚來、極氪等大陸車企紛紛布局高壓快充。

新浪財經報導，從2025年上海車展以來，800V高壓平台逐漸成為車企們布局新產品的標準配置，「用15分鐘補足200+公里續航」的口號，也成為車企們的統一宣傳話術。

其實最先對於800V高壓平台布局的車企，是傳統豪華品牌保時捷。該品牌在2019年就發布宣稱為全球首款搭載800V平台的電動車Taycan。

除了保時捷Taycan，還有比亞迪、鴻蒙智行、吉利、長城、奇瑞、「蔚小理」以及小米汽車等眾車企，都已發布或上市搭載800V高壓架構的產品，以至於讓整個行業進入到「800V快充時代」。

只不過，車企們並不想止步於800V高壓快充。蔚來旗下樂道L60，就基於全域900V高壓平台所打造。

除了蔚來之外，智己汽車也盯上900V高壓快充這一技術。4月初，智己汽車發布旗下新款車型智己L6，在官方的宣傳中這款車具備兩個亮點，基於準900V高壓平台打造和搭載了超快充固態電池。

鈦媒體報導，2025年，比亞迪發布超級e平台，將快充能力推向新的高度，提出1000V高壓架構、1000A充電電流以及1000kW最大充電功率，並希望實現5分鐘補充約400公里續航。

然而閃充技術的發展也存在挑戰，就是車端能力提升，並不代表用戶體驗立即改變。一輛支持1000kW充電的車型，需要背後有同等級別的基礎設施支撐。這代表未來快充競爭會變成能源生態競爭。

首先是充電網路建設。如果高功率充電樁數量不足，用戶依然無法享受到快速補能體驗，那麼技術優勢就很難轉化為消費價值。

其次是電網能力。兆瓦級充電對於電力供應提出更高要求，需要儲能、電網升級以及能源管理體系共同配合，這也是為什麼新能源汽車競爭正在從「造車」走向「造生態」。

根據比亞迪公布的數據，截至2026年6月底，比亞迪全大陸累計建成7,018座閃充站，覆蓋325座城市。

先前比亞迪曾提出，到2026年底計畫建設2萬座閃充站，其中包括城市閃充站和高速閃充站兩類場景，希望進一步擴大閃充網路覆蓋範圍。