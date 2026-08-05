聽新聞
0:00 / 0:00

三星手機縮減大陸營運 關閉未達標門市、清退店員

經濟日報／ 記者謝守真黃雅慧／綜合報導
陸媒報導，繼三星電子宣布退出大陸家電市場後，三星手機也開始收縮布局。路透
陸媒報導，繼三星電子宣布退出大陸家電市場後，三星手機也開始收縮布局。路透

南韓科技巨頭三星在中國大陸市場持續承壓。陸媒報導，繼三星電子宣布退出大陸家電市場後，三星手機也開始收縮布局。知情人士稱，三星手機內部設定門市月銷售額人民幣30萬元（約合新台幣144萬元）門檻，未達標門市及店員將逐步清退。

新浪科技指出，三星手機在大陸市場正以關閉低效門市、清退店員等方式降本增效。一名三星手機門市店員稱，以目前三星手機在大陸市占率看，達到上述月銷售額人民幣30萬元門檻難度較高。據統計，近期關閉的門市涉及深圳、福州、鄭州、西安、昆明、合肥等多省市。

三星手機在大陸市占近年持續下滑。調研機構IDC數據顯示，2026年第2季，三星在大陸智慧手機市占率僅0.1%，低於2025年同期的0.4%，出貨量年減60.8%。三星第2季在大陸智慧手機市場出貨量約6.6萬支，排名第十，落後華為、蘋果、OPPO、vivo、小米及榮耀等品牌，前述六家廠商合計占據約96%市占。

觀察者網提到，三星日前公布第2季財報顯示，三星電子營收與營業利益連續三季創歷史新高，但負責手機等業務的MX（行動體驗）部門則出現0.7兆韓元營業虧損，為三星手機業務首次陷入虧損。

此前，三星於5月宣布，因應市場環境變化，決定停止在大陸銷售包含電視、顯示器等家電及影音產品，但當時表示，半導體、行動終端（手機）及醫療器械業務仍正常營運。

路透曾指，三星2013年中旬在大陸智慧型手機市場占有率約15%，但至2019年第1季已降至約1%，並於同年停止在大陸生產手機。分析師當時表示，大陸手機市場中低階市場由本土品牌占據，高階市場則主要由蘋果與華為競爭，三星在兩端之間缺少足夠清晰的位置。

同時，大陸國產品牌又在折疊機、影像、快充、電池容量、本地軟體生態上不斷加強，線下通路不斷拓展，進一步擠壓三星的空間。

三星手機雖然在大陸市場不吃香，在大陸以外的市場依舊占有一席之地，市場調研機構Omdia數據顯示，2026年第2季三星全球智慧手機出貨量達到6,050萬支，年增5%，以22%的市占率繼續位居全球第一。

三星 大陸 手機

延伸閱讀

三星手機傳收縮在陸業務 將清退銷售額不達標門市

三星新折疊機 酷澎預購開跑

三星法說利多爆發！009829重倉韓股半導體雙雄 10元輕鬆入手AI算力心臟

三星晶圓代工拚轉盈 下半年產能全開

相關新聞

長鑫DRAM打入國際PC鏈 獲惠普、華碩等入門款筆電少量採用

日媒報導，由於記憶體供應吃緊，惠普、華碩與宏碁等大廠已開始在部分入門款筆電中，少量採用大陸記憶體廠長鑫存儲的DRAM。這代表長鑫存儲打入全球主要PC品牌供應鏈，但目前採用數量極為有限，且僅用於非美國市場銷售的機型。

陸新能源車企拚高壓快充 小米、蔚來等加速布局

大陸新能源汽車行業競爭正從「大電池時代」進入「高效率補能時代」，800V高壓平台成為新能源行業的新趨勢。從保時捷Taycan開始，到小鵬、理想、小米、蔚來、極氪等大陸車企紛紛布局高壓快充。

三星手機縮減大陸營運 關閉未達標門市、清退店員

南韓科技巨頭三星在中國大陸市場持續承壓。陸媒報導，繼三星電子宣布退出大陸家電市場後，三星手機也開始收縮布局。知情人士稱，三星手機內部設定門市月銷售額人民幣30萬元（約合新台幣144萬元）門檻，未達標門市及店員將逐步清退。

Hugging Face執行長預測：陸AI追上美國 快了

開源AI與機器學習平台Hugging Face執行長Clément Delangue近日接受美媒訪問時表示，中國大陸正憑藉開放權重模型在人工智慧競賽中取得領先，預期中國大陸AI工具最快將在2026年底或2027年追上美國最先進AI實驗室的水準。

華強北DRAM價噴漲！現貨單周強彈14% 南亞科、華邦等受惠

大陸深圳華強北市場昨（4）日公布最新一周DRAM報價，終結近半年相對溫吞走勢，主要規格全面上揚，單周勁揚約一成至14%，演出「大復活」戲碼，為今年來罕見的急漲行情，有助南亞科、華邦、威剛、創見、十銓、宇瞻等台灣DRAM相關後市。

陸海洋生產總值 同比增加5.1%

中國自然資源部三日發佈上半年海洋經濟運行情況顯示，初步核算，上半年中國海洋生產總值達五點五萬億元（人民幣，下同），同比增長百分之五點一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。