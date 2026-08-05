三星手機縮減大陸營運 關閉未達標門市、清退店員

南韓科技巨頭三星在中國大陸市場持續承壓。陸媒報導，繼三星電子宣布退出大陸家電市場後，三星手機也開始收縮布局。知情人士稱，三星手機內部設定門市月銷售額人民幣30萬元（約合新台幣144萬元）門檻，未達標門市及店員將逐步清退。

新浪科技指出，三星手機在大陸市場正以關閉低效門市、清退店員等方式降本增效。一名三星手機門市店員稱，以目前三星手機在大陸市占率看，達到上述月銷售額人民幣30萬元門檻難度較高。據統計，近期關閉的門市涉及深圳、福州、鄭州、西安、昆明、合肥等多省市。

三星手機在大陸市占近年持續下滑。調研機構IDC數據顯示，2026年第2季，三星在大陸智慧手機市占率僅0.1%，低於2025年同期的0.4%，出貨量年減60.8%。三星第2季在大陸智慧手機市場出貨量約6.6萬支，排名第十，落後華為、蘋果、OPPO、vivo、小米及榮耀等品牌，前述六家廠商合計占據約96%市占。

觀察者網提到，三星日前公布第2季財報顯示，三星電子營收與營業利益連續三季創歷史新高，但負責手機等業務的MX（行動體驗）部門則出現0.7兆韓元營業虧損，為三星手機業務首次陷入虧損。

此前，三星於5月宣布，因應市場環境變化，決定停止在大陸銷售包含電視、顯示器等家電及影音產品，但當時表示，半導體、行動終端（手機）及醫療器械業務仍正常營運。

路透曾指，三星2013年中旬在大陸智慧型手機市場占有率約15%，但至2019年第1季已降至約1%，並於同年停止在大陸生產手機。分析師當時表示，大陸手機市場中低階市場由本土品牌占據，高階市場則主要由蘋果與華為競爭，三星在兩端之間缺少足夠清晰的位置。

同時，大陸國產品牌又在折疊機、影像、快充、電池容量、本地軟體生態上不斷加強，線下通路不斷拓展，進一步擠壓三星的空間。

三星手機雖然在大陸市場不吃香，在大陸以外的市場依舊占有一席之地，市場調研機構Omdia數據顯示，2026年第2季三星全球智慧手機出貨量達到6,050萬支，年增5%，以22%的市占率繼續位居全球第一。