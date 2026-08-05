長鑫科技第2季營收躍增七倍

根據Counterpoint Research最新發布的「2026年第2季度全球記憶體追蹤報告」顯示，長鑫存儲母公司長鑫科技第2季營收按年暴增716%，成為當季增長最快的DRAM供應商，以7%市占在全球DRAM市場維持第四位。

實際上，長鑫科技尚未披露2026年第2季營收數據，該公司第1季已披露營收為‌人民幣508億元‌，上半年預告總營收區間為人民幣1,100-1,200億元，由此可推算第2季營收大致處於‌人民幣592-692億元‌區間，部分機構測算的中值約為人民幣642億元，季增約26%。

從整體格局看，三星在2026年第2季重奪DRAM市場霸主地位，市占擴大至39%，創下自2024年以來的最高水準。SK海力士雖季度營收年增214%，但市占從上年同期的39%下滑至26%。美光科技同樣表現強勁，以25%市占穩居前三。

長鑫爆發式增長，主要得益於大陸傳統DRAM市場的旺盛需求以及自身產能的持續擴張。Counterpoint Research研究副總裁Neil Shah指出，2026年下半年最大看點在於長鑫科技如何利用近期IPO募資推動HBM和LPDDR6的產能擴張。

Neil Shah表示，如果長鑫能夠順利擴大產能，並同時滿足境內及潛在國際一級客戶，例如電腦廠商的需求，那麼一年後市占將大幅躍升，市場格局也將隨之巨變。