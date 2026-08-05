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長鑫DRAM打入國際PC鏈 獲惠普、華碩等入門款筆電少量採用

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者吳凱中林宸誼／台北報導
日媒報導，惠普、華碩與宏碁已開始在部分入門款筆電中，少量採用長鑫存儲的DRAM晶片。圖／網路照片
日媒報導，惠普、華碩與宏碁已開始在部分入門款筆電中，少量採用長鑫存儲的DRAM晶片。圖／網路照片

日媒報導，由於記憶體供應吃緊，惠普、華碩（2357）與宏碁等大廠已開始在部分入門款筆電中，少量採用大陸記憶體廠長鑫存儲的DRAM。這代表長鑫存儲打入全球主要PC品牌供應鏈，但目前採用數量極為有限，且僅用於非美國市場銷售的機型。

長鑫存儲目前將大部分產能優先供應給華為等中國大陸客戶。一名知情人士表示，由於許多企業爭搶DRAM供應，目前無法向長鑫存儲預訂本季以後的產能。

報導指出，多家主要個人電腦製造商已於今年中旬完成驗證長鑫DRAM晶片的流程，PC品牌為了避免得罪三星、SK海力士、美光等三大記憶體龍頭，對採用長鑫產品態度謹慎低調。宏碁不揭露供應商但表示會多元布局；華碩謝絕置評；惠普及長鑫未回應。

知情人士表示，長鑫存儲的DRAM價格並不低於三星等主要業者；長鑫存儲被美國國防部列入一份被指與中國軍方有關的企業名單，這使得美國企業在採購時有所顧忌。

宏碁董事長陳俊聖對採購大陸廠商記憶體持開放態度，他曾指出，在溝通過程中發現大陸供應商會優先供貨給中國大陸公司，「要買也不太買得到」，未來將從整體產業角度評估採購策略。

目前多數PC品牌商對於採購陸系記憶體多數維持開放態度，關鍵原因，仍是記憶體價格居高不下。而採用陸系記憶體的PC，多數是在大陸市場銷售，部分也有在歐洲地區開賣。

長鑫存儲已具備大規模量產能力，其DDR5和 LPDDR5X產品良率穩定在 90% 以上，技術規格與國際大廠差距極小。

更重要的是，長鑫目前產能主要集中在通用DRAM領域，未像其他大廠那樣大幅傾斜至HBM，因此能快速承接消費電子市場的缺貨需求。‌‌

隨著PC經歷一波接一波漲價後，今年第3季價格預料將呈現個位數增幅。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔先前分析，第3季PC產品價格仍會微調，但漲幅空間有限，主要原因在於記憶體等零組件價格近期已有些回檔，加上考量到消費者的接受度，若價格再度大幅飆升，可能超出市場承受範圍。

業界分析，隨著上半年通路端及消費者提前購機後，目前業界多數廠商對下半年PC需求保守看待，因此，若下半年再維持與上半年一樣的雙位數漲價幅度，恐怕將進一步打擊市場端需求。

DRAM 華碩 宏碁

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