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華強北DRAM價噴漲！現貨單周強彈14% 南亞科、華邦等受惠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
大陸深圳華強北市場4日公布最新一周DRAM報價，終結近半年相對溫吞走勢，主要規格全面上揚，單周勁揚約一成至14%，演出「大復活」戲碼。記憶體示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
大陸深圳華強北市場4日公布最新一周DRAM報價，終結近半年相對溫吞走勢，主要規格全面上揚，單周勁揚約一成至14%，演出「大復活」戲碼。記憶體示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

大陸深圳華強北市場昨（4）日公布最新一周DRAM報價，終結近半年相對溫吞走勢，主要規格全面上揚，單周勁揚約一成至14%，演出「大復活」戲碼，為今年來罕見的急漲行情，有助南亞科（2408）、華邦（2344）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）、宇瞻（8271）等台灣DRAM相關後市。

業界指出，華強北有「中國電子第一街」之譽，是全球最大電子產品批發與零售市場，地位比日本秋葉原、台北光華商場還高，當地商家與業內採購人士「消息比靈通的」，對價格更是「超級敏感」。

近期記憶體市況又出現雜音，但原廠明年DRAM與高頻寬記憶體（HBM）產能幾乎銷售一空，如今華強北最新報價噴出，凸顯DRAM缺貨漲價熱度未降溫，進一步消弭負面雜音，為市場吞下定心丸。受相關消息激勵，記憶體族群昨天再度成為盤面亮點，南亞科、華邦同步攻上漲停板收市。

華強北本周最新報價全面噴出，DDR4 8Gb 3200由19.5美元升至22美元，周漲12.82%；DDR5 24Gb及DDR5 16Gb同步由42美元、35美元攀升至48美元、40美元，周漲幅皆達14.29%，終結近半年DDR現貨價格盤整格局。

業界分析，當下記憶體已由傳統PC、手機需求主導，逐步轉向AI伺服器帶動的新一波循環，主因國際記憶體大廠持續將產能轉向高頻寬記憶體（HBM）等高階應用，標準型DRAM供給同步收斂，使整體市場供需維持健康，也支撐價格維持上升趨勢。

業界觀察，此次華強北報價終結半年來相對溫吞的走勢，並出現逾一成急漲，顯示記憶體熱潮已從原廠長約市場延燒至通路零售端，儘管終端消費力道及原廠擴產仍是後市變數，但在AI需求未見降溫、產能提前被鎖定下，記憶體報價仍具支撐。

從原廠產能配置來看，供給緊張態勢尚未緩解。業界傳出，三星、美光及SK海力士明年DRAM與HBM產能均已提前完成分配，主要由雲端服務供應商、AI業者及長期合約客戶鎖定，部分中小型買家也積極提前卡位，避免後續陷入無貨可買的困境。

法人預期，隨著報價續揚態勢延續，台灣主要DRAM廠下半年營收、獲利有望逐季走高。若整體供需結構維持當前態勢，記憶體產業景氣熱度有望延續至明年。

華強北 DRAM 十銓

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