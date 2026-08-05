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陸海洋生產總值 同比增加5.1%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國自然資源部三日發佈上半年海洋經濟運行情況顯示，初步核算，上半年中國海洋生產總值達五點五萬億元（人民幣，下同），同比增長百分之五點一。 　　

中新社報導，自然資源部海洋戰略規劃與經濟司負責人表示，今年上半年，中國海洋傳統產業基礎穩固。海洋船舶新承接訂單量、完工量和手持訂單量上漲，國際市場份額保持領先。海洋交通運輸業總體平穩，海洋貨運量、貨物周轉量同比分別增長百分之四點七、百分之七點一，海運進出口總額同比增長百分之六點九。海洋客運量、旅客周轉量同比分別增長百分之四點六、百分之五點四。

上半年，全國新增用海用島項目一二四六個、批准用海用島面積十二點三萬公頃，涉及投資額超三千八百億元，有效保障海洋漁業、工業、交通運輸等產業用海用島需求。海水產品保供能力穩步增強。

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