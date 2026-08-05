陸海洋生產總值 同比增加5.1%

北京人工智慧企業月之暗面近日發佈了目前全球參數最大的開源模型Kimi K3，參數規模達二點八萬億；同樣誕生在北京的智譜GLM5.2也登上全球多份權威評測榜單的榜首，吸引了海外大量開發者使用，北京大模型領域的「雙子星」，正通過不斷反覆運算挑戰技術極限、具備處理更複雜任務的能力，讓ＡＩ世界裡的生產力加速「變現」。

2026-08-05 01:05