陸AI企業數量 占全球15%

中國信息通信研究院（簡稱中國信通院）三日披露，經測算，二○二五年中國人工智能產業規模超一點二萬億元人民幣，同比增長百分之四十。截至二○二六年六月，中國人工智能企業數量超六千六百家，全球佔比達百分之十五，已形成覆蓋基礎底座、模型框架、行業應用的完整產業體系。

中新社報導，人工智能產業鏈分為基礎層、模型框架層和應用層。二○二五年，中國人工智能基礎層產業規模同比增長百分之五十九，佔比為百分之三十八；人工智能模型框架層規模同比增長百分之一八九，佔比為百分之七；人工智能應用層規模同比增長百分之二十二，佔比為百分之五十五。中國人工智能產業規模高度集中，北京市、廣東省、上海市、浙江省、山東省是人工智能產業發展較為領先的省份，五省份合計佔中國人工智能產業規模比重超過百分之八十。

中國信通院指出，中國人工智能產業蓬勃發展，技術創新呈現群體性突破，進入前所未有的活躍期。中國人工智能大模型、智能體、人工智能芯片等技術加速迭代，產品形態不斷豐富，應用範圍逐步拓展，加速人工智能由虛入實」，深度重構全球生產力的地理版圖與產業鏈骨架。