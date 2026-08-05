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出口優勢 廣貨智造打開外貿黃金時代

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
廣東的家電賣遍全球。圖為去年十月廣交會上，採購商在家用電器展區挑選微波爐產品。中新社
廣東的家電賣遍全球。圖為去年十月廣交會上，採購商在家用電器展區挑選微波爐產品。中新社

裝載著近二千輛「廣東造」汽車的永樂口輪二日從廣州港南沙汽車口岸駛離，即將開往地中海地區港口。從「珠江水、廣東糧、嶺南衣、粵家電」風行大江南北，到機器人、無人機、新能源汽車暢銷世界，迭代升級的「廣貨」，憑藉高度集聚、鏈條完整的產業集群和高技術、高附加值、自主品牌等優勢，持續擦亮中國製造金字招牌。

中新社報導，目前，廣東已與二五二個國家或地區有貿易往來，今年上半年貨物貿易進出口五點四九萬億元（人民幣，下同），歷史同期首次突破五萬億元，同比增長百分之二十點八。

扎根中山的威力電器是廣貨轉型升級的縮影。該品牌產品外銷營收佔總營收百分之八十五，製冷小家電、微波爐是出海核心增長品類，自有品牌Kumio高端製冷設備與嵌入式微波爐在歐美線上渠道熱銷。

該公司直播運營負責人余元江受訪表示，粵港澳地區具有完整的家電產業集群，中山、佛山等地電機、注塑、五金配套就近佈局，半小時可配齊絕大多數零部件，兼具規模化量產與柔性定製能力，能同步承接全球差異化訂單，疊加港口物流等優勢，產品出海綜合競爭力突出。     　　

廣東熱立方科技股份有限公司深耕熱泵核心技術，地暖產品具備在零下三十五℃極寒環境下穩定製熱的能力。該公司依託中山總部、佛山順德基地、土耳其海外基地的架構，相關產品行銷挪威、芬蘭等八十多個國家和地區。公司品牌總監李雲閣表示，廣東製造正從「成本驅動」邁向「創新驅動」。

「東西南北中，發財到廣東」這句俗語，盡顯改革開放前沿廣東的獨特吸引力。時至今日，廣貨已逐步演變成中外知名的經濟文化符號。 今年廣交會相關研討會上，中國人民大學經濟學院教授賈根良曾表示，廣東有必要進一步強化科技賦能，在產品設計、營銷推廣和流通等環節加大創新力度。

綜合開發研究院（中國·深圳）常務副院長郭萬達認為，廣貨出海不能只有貨物貿易，還要賣廣東標準、廣東品牌，要增加服務貿易，提升貨物價值鏈。

外貿 廣東 人民幣 中國

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