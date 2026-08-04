大陸房企銷售規模縮水 中型業者3年減逾20家

中國房市低迷，房企銷售規模進一步縮水。數據顯示，今年前7個月，銷售額介於人民幣300億元至1000億元的中型房企數量只剩6家，較2023年同期減少21家，更有許多房企銷售額跌至300億元以下。

陸媒財新報導，中指研究院近期發布數據顯示，2026年前7個月，銷售額在300億元至1000億元（約新台幣1410億至4700億元）的中型房企只剩6家，去年同期同樣銷售額的中型房企還有10家，而2023年同期更多達27家。

同時，銷售額300億元以下的房企快速增加，碧桂園、龍湖集團及華發股份等房企銷售額降至約200億元，融創中國、遠洋集團及金地集團等則僅約100億元。

大型房企的數量和排名則相對穩定。今年前7個月，銷售額超過1000億元的房企共5家，與2025年同期持平，分別為保利發展、中海地產、華潤置地、招商蛇口和綠城中國。

報導指出，隨著房市整體萎縮，銷售額跌破300億元的房企自然增加。與2023年前7月相比，今年同期前10名房企平均銷售額減少約45.8%，第11至30名及第31至50名則分別減少約62.4%及63.1%。

百強房企銷售集中度持續上升，但並不意味大型房企仍在擴張。與2023年前7月相比，今年同期前10名房企銷售總額從約1.73兆元降至9354.9億元，占百強房企銷售額的比重卻由43.2%升至51.9%，顯示排名較後的房企萎縮得更快。

報導指出，中型房企持續收縮，主因之一是過去幾年減少購地，導致可售住宅供應出現斷層。由於建案從購地、動工到銷售需要時間，目前銷售下滑很大程度是先前投資縮減的滯後效應。近期土地投資再度下降，恐進一步壓縮未來可售住宅供應。

報導引述一名大型房企投資拓展部門人士表示，近年土地市場雖數度短暫回溫，但中型房企的可售建案普遍未見改善。不少房企已長期未購地，主要依靠消化現有建案。隨著可售建案逐步減少，這些房企的銷售規模將持續下滑。

不過報導指出，銷售規模下降不一定代表經營狀況惡化。上述人士指出，部分未發生債務危機的房企主動減少投資，將經營重點轉向穩定現金流及提高建案利潤，或從全國化布局退回優勢地區；已發生債務危機的房企則著重確保建案完工交屋、推動債務重整及處分現有資產，短期內難以恢復購地及大規模開發。