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生產安全事故頻發 陸大型民營申通快遞被立案調查

中央社／ 台北4日電

中國國家郵政局今天公布，對申通快遞立案調查，原因是相關企業多次發生生產安全事故。

據中國國家郵政局網站消息，今年以來使用「申通快遞」商標、字號、快遞運單經營快遞業務的企業多發生產安全事故，場所內也多次檢查發現生產安全事故隱患。

中國國家郵政局稱，申通快遞有限公司對申通快遞相關企業安全生產管理缺位，未按規定實行安全保障統一管理，因此依法對公司進行立案調查。

另據中國基金報，申通快遞回應稱「完全接受、堅決服從」，深刻反思安全管理缺失，已啟動專項整治。

據中國網上資料，申通快遞是上市民營企業，初創於1993年，總部位於上海市。截至2021年1月，申通快遞擁有獨立據點及分公司逾4500家，2.5萬個以上服務據點及門市，員工逾30萬人；2019年位列中國服務業企業500強榜單第263名。

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