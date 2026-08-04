生產安全事故頻發 陸大型民營申通快遞被立案調查

中國的阿里巴巴3日發布新一代基座大模型千問Qwen3.8-Max，總參數2.4兆，宣稱「Qwen家族中最強大的模型」，預計下周開源，基準測試顯示其編碼(Coding)與AI代理能力與美國的Anthropic Fable5相當。這也是繼Kimi K3之後，中國最新一個參數突破兩兆的國產大模型，預計將給全球AI大戰再添動力。

2026-08-04 14:30