凱博觀點／台商「中國+1」的越南投資策略

你是否也正在思考：工廠是否應該移出中國大陸？或者應該繼續深耕大陸市場？為什麼這幾年來越來越多台商選擇前往越南設廠？

過去二十年，大陸憑藉完整的產業聚落、成熟的供應鏈體系及龐大的內需市場，成為全球製造中心。然而，近年來國際經貿環境快速變化，包括中美科技競爭、全球企業降低單一市場依賴，以及品牌客戶要求供應鏈多元化，使企業重新思考全球產能配置。在此背景下，「中國+1」已不再是「離開中國」，而是建立雙基地甚至多基地營運架構，以兼顧市場、成本與風險管理。

越南之所以成為台商投資首選，主要來自三項競爭優勢。首先，越南地理位置緊鄰大陸，便於延續既有供應鏈體系及物流管理，有利於維持採購、生產及品質管理效率。

其次，越南已加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）及《歐盟與越南自由貿易協定》（EVFTA）等多項重要自由貿易協定，可協助企業降低出口關稅，提高產品在全球市場的競爭力。

第三，越南政府持續推動製造業升級、基礎建設及外資投資政策，使電子、半導體供應鏈、精密機械、家具及紡織等產業形成聚落效應，吸引國際品牌與供應商持續加碼投資。

針對此項議題，凱博聯合會計師事務所將於八月中旬分別在台北、桃園、台中、高雄舉辦研討會，針對目前台商在大陸經營的挑戰，包括稅務環境、家族傳承、遺產繼承、土地廠房出售節稅方案等議題提出因應策略；同時針對台商設立越南公司的投資架構、投資型態及稅務規劃，提出實務見解。歡迎對大陸及越南投資有興趣的讀者踴躍報名參加。

（作者是凱博聯合會計師事務所所長王啟銘，擁有台灣及美國會計師資格，專注台商上市輔導及大陸工廠買賣顧問）