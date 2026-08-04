宇樹科技衝刺IPO 機構：上市後估值超人民幣500億元

大陸人形機器人企業宇樹科技IPO進程持續推進。路透報導，宇樹科技計畫登陸上海科創板，保薦機構中信證券發布估值報告指出，公司上市後6至12個月估值有望將超過人民幣500億元（約合新台幣2,400億元）。

路透指，中信證券發布的估值報告已於近日分發給投資者，並被視為宇樹科技IPO初步詢價前的參考指引。報告顯示，中信證券預估，宇樹科技上市後6至12個月估值將達人民幣506億元至559億元，約為公司今年預期銷售額的20倍、預期盈利的80倍。

報導稱，上述這份估值報告，在很大程度上被視為5日IPO初步詢價前的參考指導。宇樹科技將於6日確定IPO發行價，並於7日接受投資者申購。據悉，宇樹科技此次IPO計畫募集人民幣42億元資金，用於支持研發創新及生產。

中信證券在報告中指，宇樹科技是「全球知名、世界領先的高性能通用機器人製造商」。該機構並表示，宇樹科技採取審慎的研發投入策略，同時在具身智慧生態系統理解方面建立領先地位。公司除生產人形機器人外，也推出四足機器人產品。

宇樹科技在人形機器人領域與美國特斯拉（Tesla）及波士頓動力（Boston Dynamics）等企業競爭。機器人技術被視為大陸的關鍵戰略產業之一，對於北京與華盛頓的科技競爭至關重要。

宇樹科技此次IPO正值中美科技競爭升溫之際，路透指，華府近期將外國製造的先進機器人列入其「涵蓋名單」（Covered List），限制其獲得在美國銷售所需的設備授權。今年6月，美國更將宇樹科技及其他幾家主要的大陸科技企業，列入一份被指援助中共解放軍的公司名單中。