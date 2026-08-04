快訊

中東情勢再傳佳音 台指期夜盤上半場大漲逾500點

再創新高！賴總統：經濟成果全民共享 明年度中央政府總預算歲出3.6兆

才破影史紀錄！「蜘蛛人」女星驚傳病逝 4月中風昏迷拔管放棄治療

聽新聞
0:00 / 0:00

宇樹科技衝刺IPO 機構：上市後估值超人民幣500億元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為北京一家宇樹機器人門市店面，展示販售的人形機器人。新華社
圖為北京一家宇樹機器人門市店面，展示販售的人形機器人。新華社

大陸人形機器人企業宇樹科技IPO進程持續推進。路透報導，宇樹科技計畫登陸上海科創板，保薦機構中信證券發布估值報告指出，公司上市後6至12個月估值有望將超過人民幣500億元（約合新台幣2,400億元）。

路透指，中信證券發布的估值報告已於近日分發給投資者，並被視為宇樹科技IPO初步詢價前的參考指引。報告顯示，中信證券預估，宇樹科技上市後6至12個月估值將達人民幣506億元至559億元，約為公司今年預期銷售額的20倍、預期盈利的80倍。

報導稱，上述這份估值報告，在很大程度上被視為5日IPO初步詢價前的參考指導。宇樹科技將於6日確定IPO發行價，並於7日接受投資者申購。據悉，宇樹科技此次IPO計畫募集人民幣42億元資金，用於支持研發創新及生產。

中信證券在報告中指，宇樹科技是「全球知名、世界領先的高性能通用機器人製造商」。該機構並表示，宇樹科技採取審慎的研發投入策略，同時在具身智慧生態系統理解方面建立領先地位。公司除生產人形機器人外，也推出四足機器人產品。

宇樹科技在人形機器人領域與美國特斯拉（Tesla）及波士頓動力（Boston Dynamics）等企業競爭。機器人技術被視為大陸的關鍵戰略產業之一，對於北京與華盛頓的科技競爭至關重要。

宇樹科技此次IPO正值中美科技競爭升溫之際，路透指，華府近期將外國製造的先進機器人列入其「涵蓋名單」（Covered List），限制其獲得在美國銷售所需的設備授權。今年6月，美國更將宇樹科技及其他幾家主要的大陸科技企業，列入一份被指援助中共解放軍的公司名單中。

人民幣 IPO 機器人

延伸閱讀

計劃在美IPO 陸銅箔製造巨頭龍電華鑫估值最高17億美元

Shein傳最快8月中在港上市 估值腰斬至最高400億美元

未來產業投資過熱 陸官媒示警：勿一哄而上亂燒錢

AI監管拉鋸戰／川普畫下大西洋數位鐵幕

相關新聞

三星手機傳收縮在陸業務 將清退銷售額不達標門市

有消息稱，三星手機開始收縮中國市場布局。知情人士表示，月銷售額不到人民幣30萬元的門店，將被逐步清退。截至目前還未有三星中國官方回應。

Shein傳最快8月中在港上市 估值腰斬至最高400億美元

市場有消息稱，大陸快時尚巨頭希音（Shein）計劃最早在今年8月中旬啓動香港首次公開售股（IPO），尋求300億美元至400億美元的估值。此次披露的目標估值遠低於Shein於2022年的982億美元估值，以及2023年和2024年4月私募融資時的640億美元估值，反映公司面臨的經營挑戰不斷加劇。

得益財管收入 滙豐銀行上半年利潤年增23％

滙豐控股4日公布業績顯示，上半年稅前利潤195.22億美元，年增23.48%。第2季稅前利潤101.5億美元，年增60%，勝預期。其中，香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤128.97億美元，增37.44%。主因在於淨利息收入和財富管理收入的成長推動了資金和交易的強勁流動，進而提高了手續費收入。

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失去經濟效益

華為首席科學家廖恒日前在一場訪談中警告，包括輝達在內的西方晶片巨頭，在追求更強大處理器時，正面臨日益逼近的物理極限，且傳統製程的升級已基本失去經濟效益。

宇樹科技衝刺IPO 機構：上市後估值超人民幣500億元

大陸人形機器人企業宇樹科技IPO進程持續推進。路透報導，宇樹科技計畫登陸上海科創板，保薦機構中信證券發布估值報告指出，公司上市後6至12個月估值有望將超過人民幣500億元（約合新台幣2,400億元）。

騰訊音樂攜南韓SM娛樂 在北京成立合資公司

大陸騰訊音樂與南韓SM娛樂合作再有新進展。陸媒報導，雙方近日在北京成立合資公司，註冊資本人民幣4,000萬元（約合新台幣1.92億元），經營範圍涵蓋文化娛樂經紀、版權代理及文藝創作等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。