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騰訊音樂攜南韓SM娛樂 在北京成立合資公司

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸騰訊音樂與南韓SM娛樂合作再有新進展。陸媒報導，雙方近日在北京成立合資公司。圖／騰訊網
大陸騰訊音樂與南韓SM娛樂合作再有新進展。陸媒報導，雙方近日在北京成立合資公司。圖／騰訊網

大陸騰訊音樂與南韓SM娛樂合作再有新進展。陸媒報導，雙方近日在北京成立合資公司，註冊資本人民幣4,000萬元（約合新台幣1.92億元），經營範圍涵蓋文化娛樂經紀、版權代理及文藝創作等。

陸媒36氪報導，據大陸商業查詢平台「天眼查」資訊顯示，愛斯騰（北京）文化傳播有限公司近日成立，法定代表人為周覓，註冊資本人民幣4,000萬元。從股權結構來看，該公司股東由騰訊音樂（北京）有限公司與SM娛樂旗下卡斯夢（上海）文化傳播有限公司共同持股。

天眼查資訊還顯示，愛斯騰（北京）文化傳播有限公司經營範圍包括文化娛樂經紀人服務、版權代理、文藝創作、會議及展覽服務等，另涵蓋演出經紀、票務代理、廣告製作及數位內容製作等業務。目前公開資訊尚未披露雙方具體業務分工。

回顧雙方合作背景，據路透2025年5月報導，南韓娛樂公司HYBE以2,430億韓圓（約合新台幣55億元）出售所持220萬股SM娛樂股份予騰訊音樂。交易完成後，騰訊音樂持股約9.7%，成為SM娛樂第二大股東，僅次於南韓科技巨頭Kakao及旗下Kakao娛樂共同持有的42%。

韓聯社則指，SM娛樂於2025年5月29日與騰訊音樂娛樂集團簽署加強戰略合作備忘錄，宣布雙方合作範圍由既有音源流通，擴大至共同打造面向亞洲市場的偶像團體、智慧財產（IP）項目及當地演唱會等業務。依規劃，SM娛樂負責選秀、培訓及製作，騰訊音樂則負責中國市場宣傳、音源及唱片流通。

騰訊 北京 南韓

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