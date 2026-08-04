三星手機傳收縮在陸業務 將清退銷售額不達標門市

有消息稱，三星手機開始收縮中國市場布局。知情人士表示，月銷售額不到人民幣30萬元的門店，將被逐步清退。截至目前還未有三星中國官方回應。

新浪科技報導，三星手機近期關閉的門店涉及深圳、福州、鄭州、西安、昆明、合肥多地。一位三星手機門店店員透露，內部設定了每月人民幣30萬元的銷售額門檻，持續未達標的門店和店員將被清退。

三星此前已調整大陸家電業務。三星電子於5月7日正式宣佈，停止在中國大陸市場銷售電視、顯示器、冰箱、洗衣機、空調、投影儀等家電及視聽產品，但將繼續提供售後服務。當時把調整歸因於快速變化的市場環境，還專門在問答中表示，手機產品仍將在大陸國內正常銷售。

市調機構IDC的數據顯示，2026年第2季大陸智能手機出貨量約為6,601萬部，年降4.3%。三星在其中位列第十，市佔率僅0.1%，低於上年同期的0.4%，出貨量年降60.8%。同期，華為、蘋果、OPPO、vivo、小米和榮耀六家廠商在大陸市場合計佔據約96%的市佔。

路透此前報導，分析師Park Sung-soon曾概括三星在大陸市場的困境：大陸市場的中低價位主要由本土品牌佔據，高端市場則更多集中於蘋果和華為，三星在兩端之間缺少足夠清晰的位置。而大陸國產品牌又在折疊屏、影像、快充、電池容量、本地軟體生態上不斷加強，線下渠道不斷拓展，進一步擠壓了三星的空間。

不過，三星手機雖然在大陸市場不吃香，在大陸以外的市場依舊佔有一席之地，市場調研機構Omdia數據顯示，2026年第2季三星全球智能手機出貨量達到6,050萬部，年增5%，以22%的市佔率繼續位居全球第一。