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Shein傳最快8月中在港上市 估值腰斬至最高400億美元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸快時尚巨頭Shein傳計劃最早8月中在港上市，估值最高400億美元。路透
大陸快時尚巨頭Shein傳計劃最早8月中在港上市，估值最高400億美元。路透

市場有消息稱，大陸快時尚巨頭希音（Shein）計劃最早在今年8月中旬啓動香港首次公開售股（IPO），尋求300億美元至400億美元的估值。此次披露的目標估值遠低於Shein於2022年的982億美元估值，以及2023年和2024年4月私募融資時的640億美元估值，反映公司面臨的經營挑戰不斷加劇。

路透引述三名知情人士報導，Shein上星期已開始進行上市前投資者推介，可能在本月中下旬啓動上市程序。然而，知情人士稱，IPO估值和啓動時間尚未敲定，可能根據投資者反饋作出調整。希音目前也未公開集資規模、發行價和上市時間表。但該消息未獲官方證實。

如果Shein的IPO估值達到300億至400億美元，其估值將與H&M大致相當，其價值約260億美元，但遠低於優衣庫母公司迅銷集團，其市值達1,610億美元，Zara 母公司 Inditex則高達2,080億美元。

彭博稍早引述知情人士透露，Shein正考慮降低後期投資者的投資成本，這些投資者是在公司估值高達640億美元時入場。該公司可能會向 Pre-D輪、D輪和 D+輪融資的投資者提供現金支付，和額外的免費B類股票組合。知情人士稱，此舉將有助於將這些投資者的成本基準降至約400億美元的估值水平，從而使其與計劃中的首次公開募股（IPO）估值更為一致。

Shein面臨的運營挑戰不小，據SheinIPO招股書草案顯示，受美國取消小額包裹進口免稅待遇影響，公司銷售放緩，加上計入一筆高額的一次性會計費用，季業績由盈轉虧，淨虧損9,900萬美元；此外，招股書也透露美國聯邦貿易委員會（FTC）正調查公司在美業務，據報與消費者權益保護有關。

Shein於7月10日獲大陸證監會批准赴港上市。公司此前在紐約和倫敦上市的嘗試接連受挫，此次獲批為公司在香港上市掃清了障礙。

Shein 香港 快時尚

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