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得益財管收入 滙豐銀行上半年利潤年增23％

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
滙豐控股4日公布業績顯示，上半年稅前利潤195.22億美元，年增23.48%。路透
滙豐控股4日公布業績顯示，上半年稅前利潤195.22億美元，年增23.48%。路透

滙豐控股4日公布業績顯示，上半年稅前利潤195.22億美元，年增23.48%。第2季稅前利潤101.5億美元，年增60%，勝預期。其中，香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤128.97億美元，增37.44%。主因在於淨利息收入和財富管理收入的成長推動了資金和交易的強勁流動，進而提高了手續費收入。

在前景方面，集團最新預計2026年銀行業務淨利息收益最少達460億美元，跟首季指引今年全年約達460億美元相比，略微上調指引。

此外，滙豐銀行宣布恢復股票回購計劃，金額高達10億美元，這是自其將規模較小的香港銀行恆生銀行私有化以來的首次股票回購。

路透報導，歐洲最大的銀行公布，今年上半年稅前利潤為195億美元，去年同期為158億美元。相較之下，滙豐銀行匯總的經紀商平均預估值為189億美元。顯示滙豐利潤排在前列。

而外界關注大陸監管機構上季整治非法跨境證券期貨基金經營活動對滙豐帶來的影響，投行摩根大通表示，整治行動所涉相關規定的影響，主要反映於訪港大陸客新開戶，特別是大眾市場客戶，而第二季對銀行財務的實際影響有限。

根據摩根大通在香港的渠道調研顯示，新開戶所需的時間似乎有延長，且透過傳統銀行進行遙距開戶變得愈來愈難，特別是對大眾市場的大陸訪客而言，而傳統銀行確會質疑或不鼓勵大陸訪客客戶開設新的投資戶口。不過，大陸訪客大眾市場客戶在銀行/投資戶口開戶方面的放緩，對銀行整體財務的影響應相當有限，「認為下一個催化劑將是ODI規定細則的公布，這可能需要數月時間。」

滙豐銀行 香港

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