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大陸將沿邊沿海興建「黃金大外環」 全長逾2.7萬公里

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中國大陸將在未來五年內，沿著邊界和海岸線，建成一條總里程超過2.7萬公里的國道公路：「黃金大外環」。圖／取自百度
中國大陸將在未來五年內，沿著邊界和海岸線，建成一條總里程超過2.7萬公里的國道公路：「黃金大外環」。圖／取自百度

被稱為「基建狂魔」的中國大陸又有一項宏偉的基礎建設規劃，在「十五五」期間（2026年至2030年），沿中國邊界和海岸線，興建一條總里程超過2.7萬公里的國道公路：「黃金大外環」。待五年後「黃金大外環」建成，將可實現開車繞著中國跑一圈。

這項規劃是中國交通運輸部副部長徐成光日前在一場記者會上宣布的。徐成光表示，「十五五」時期，將繼續推進跨區域跨流域大通道建設，其中一項重點工程就是全面貫通沿邊G219、G331陸路戰略骨幹通道和沿海G228骨幹通道。

徐成光指出，這三條通道將形成一個貫通中國沿邊沿海的大外環，「給我們偉大的祖國打造一個『黃金大外環』」。他形容，「黃金大外環」將是重要的旅遊通道、資源開發通道、穩邊固邊通道。

新華社指出，「黃金大外環」緊貼中國國境線布局，將補齊過去邊境路網末端薄弱、應急通達性不足的「短板」，形成閉環邊境運輸網絡。興建「黃金大外環」的目的有四：

一、推動經濟發展。「黃金大外環」將推動邊境偏遠村莊融入現代分工，讓教育、醫療等公共服務隨著車輪延伸，讓特色產品順暢出山；

二、促進文旅融合。從雪山高原，到草原雨林，再到荒漠濱海，各具特色的自然景觀在「黃金大外環」這個大環線上呈現，同時這個大環線還串聯起一座座歷史古城，將形成獨一無二的自駕通道；

三、保障民生發展。「黃金大外環」建成後，沿線民宿、餐飲等配套的就業機會將進一步增多；

四、打通內外循環。「黃金大外環」向西可接西部陸海新通道和中歐班列，向東能連遠洋外貿航線。從地圖上看，這個大環線把中國沿海的大港口和沿邊的口岸串聯起來，中國對中亞、東南亞等陸路口岸將實現「聯網成片」。

對於「黃金大外環」具體如何興建，新華社表示，未來五年，將重點加快打通G219昭蘇至溫宿、G228泉州百崎通道等穿山跨海路段，並同步推進「黃金大外環」整體提質升級，預計「十五五」時期建設改造里程約7,400公里。

其中G219從新疆的喀納斯至廣西的東興，規劃建設全長近1萬公里，途經新疆、西藏、雲南、廣西四個省份，串聯起雪山、草原、沙漠、戈壁等多種自然景觀，中國目前里程最長的國道。

G331從新疆的阿勒泰至遼寧丹東，規劃建設全長約9,200公里，橫跨新疆、甘肅、內蒙古、黑龍江、遼寧、吉林六個省份，串聯起東北平原、內蒙古草原、大興安嶺、長白山等景觀帶，是「最美邊境公路」。

G228：從遼寧的丹東至廣西的東興，規劃建設全長約7,400公里，串聯遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西十個省份，自北向南跨越鴨綠江、遼河、海河、黃河、淮河、長江、珠江等水系。

「黃金大外環」將透過全面貫通G219、G331、G228三條線有通道而成。圖／取自新華社
「黃金大外環」將透過全面貫通G219、G331、G228三條線有通道而成。圖／取自新華社

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