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陸官媒：中國正在為世界定義新的產品、需求和產業方向
近期大陸大模型公司月之暗面發布Kimi K3；DeepSeek-V4-Flash正式版API上線公測再度驚艷全球科技界，對此，央視旗下媒體「玉淵譚天」3日發文表示，這是中國長期積累的產業能力，正在集中越過「可見線」，同時稱中國正在引領敘事，甚至帶動外部市場和輿論跟隨中國行動作出反應。
大模型之外，玉淵譚天指出，包括中國先進機器人設備、美國生物製藥公司輝瑞又與中國信達生物製藥就12個腫瘤早期及源頭創新研發項目達成合作，首付款達到6.5億美元等訊息，顯示大陸科技受到國際社會關注與重視。
什麼是可見線？玉淵譚天的解釋為，這條從「能力已經存在」到「全球市場持續看得見」的分界，。越過這道分界線以前，技術研發、產品試驗和供應鏈建設主要發生在產業內部；越過以後，產業開始影響國際市場的判斷和選擇。
對此，玉淵潭天提出三點觀察：
一、這些新產業的發展離不開中國多年積累。比如中國新能源汽車積累的電池、電機、電控等能力正在向機器人遷移，大陸產業體系正在從「完整」走向「稠密」；
二、中國科技產業要繼續向前，不能只有製造能力，也要有掌握核心技術和產業生態的能力；
三、國不再只是進入一個已經被定義好的市場，也開始參與定義新的產品、新的需求和新的產業方向。
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