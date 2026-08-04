陸黨媒談經濟「溫差」 港媒稱承認中國經濟冰火二重天問題

中共中央機關刊物《求是》近期發布關於宏觀數據與微觀感受「溫差」課題的文章，港媒評論認為，這可視為大陸官方承認和直面「溫差」。

《求是》在最新一期發布題為《如何看待宏觀數據與微觀感受「溫差」》的文章，形容宏觀數據是經濟的「體溫計」，微觀感受是百姓的「體感溫度」，「都是真實的，只是測量的維度不同」。文章稱，要辯證看待不同維度下的「溫差」，才能準確把握經濟全景，不被局部體感偏差放大焦慮、帶偏預期。

文章認為，「溫差」存在的更深層原因，在於當前中國經濟正處於新舊動能轉換的關鍵期，經濟運行呈現出明顯的結構性分化。新技術、新產業冒出來，舊行業、舊崗位就要收縮調整。新與舊之間也不可能無縫切換，中間必然有一段青黃不接的時間差。

港媒明報4日中國透視欄目稱，這篇文章可視為官方承認「溫差」，直面「溫差」。而該文也認為要縮小溫差不容易，中共政治局會議上周提出「及時謀劃出台務實管用的增量政策」，未顯露緊迫感或重大政策轉向的跡象，看不出有支持消費和收入的良方妙藥。

事實上，這並非求是首度提及溫差，去年發表題為《進一步穩定市場預期》的評論員文章就提到：「高度重視宏觀數據與微觀感受的『溫差』問題，主動幫助群眾和企業解決困難，讓經營主體和人民群眾真正有獲得感，形成積極預期。」

去年12月24日，財新網發表專欄作者趙建（西京研究院院長）的文章「經濟溫差之謎」，提及官方數據良好，但民眾經濟體感不佳，主要原因是中共「統計局的數據只有增長中的國民總產出（GDP）指標，但是沒有縮水中的國民總財富（GDW）指標」。今天中國經濟的主要矛盾之一，是最近三年縮水200多萬億元的國民財富與增長20萬億GDP之間的矛盾。不過，該文已遭刪除。