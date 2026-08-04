回應後摩爾時代 陸公布修訂後「集成電路布圖設計保護條例」

廣州「5元水餃」最近在大陸網上成為話題。台灣的小吃店現在已經很難找到一顆5元的水餃，但大陸網上熱議的「5元水餃」是指一份15顆水餃只賣人民幣5元，也就是台幣24塊錢左右，等於一顆水餃只要1.6元。中國一線城市竟出現這種物價，折射出的不只是當前中國消費全面降級的問題。

2026-08-04 07:01