快訊

屏東鎢業老闆雙手遭捆頭部重創身亡 嫌犯今落網動機待釐清

是你嗎？5~6月統一發票18人爽中千萬 還有22張200萬特獎

四貸同堂後遺症顯現 未來「信用小白」向銀行借錢更難

聽新聞
0:00 / 0:00

回應後摩爾時代 陸公布修訂後「集成電路布圖設計保護條例」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李強日前簽署國務院令，公布修訂後的「集成電路布圖設計保護條例」，自2026年10月15日起施行。路透
大陸國務院總理李強日前簽署國務院令，公布修訂後的「集成電路布圖設計保護條例」，自2026年10月15日起施行。路透

中國大陸正進一步加強科技保護。大陸國務院總理李強日前簽署國務院令，公布修訂後的「集成電路布圖設計保護條例」，自2026年10月15日起施行。《條例》旨在保護集成電路布圖設計專有權，鼓勵集成電路技術創新，促進科學技術發展。

據悉，現行條例於2001年公布施行，至今已25年，此次為首次全面修訂。修訂後條例共6章54條。

修訂的主要內容包括：

一、明確總體要求。規定集成電路布圖設計保護工作應當貫徹黨和國家知識產權戰略部署，擴展保護範圍，強調誠實信用；

二、完善申請、審查程序。規制虛假申請，細化材料要求，完善駁回、撤銷程序，增加權利恢復程序；

三、加強專有權保護。明確權利範圍界定標準，加大侵權賠償力度；

四、促進布圖設計運用。加強公共服務，明確獎酬措施，完善轉讓、許可、出質要求，規範共有人權利行使。

值得注意的是，條例引入懲罰性規定，大陸司法部、國家知識產權局負責人就《條例》修訂答記者問時表示，規定侵權賠償額按照權利人受到的實際損失或者侵權人獲得的利益確定；難以確定的，參照許可使用費的倍數合理確定；情節嚴重的，適用懲罰性賠償。

有觀點認為，該條例修訂對產業釋出幾個訊號：一是立法回應後摩爾時代，保護範圍從「半導體」擴充至「半導體+光子+量子」，這也向光子計算、量子晶片等下一代電路設計企業發出布圖設計在大陸國內能獲得專有權保護；二是條例針對性引入「獨創性聲明制度」為長期維權難的問題提供保障；三是侵權賠償走向懲罰，故意侵權最高可罰5倍。

摩爾 設計 國務院

延伸閱讀

中國科技新規 新版IC布圖設計保護條例公布

陸出入境新規引發關切 環時指責西方媒體鼓譟恐慌

政院擬拍板屋頂光電新制排除住宅類 環團籲如期上路「能源轉型不能倒退」

中國出境新規9.15上路 從查證件升級為查動機

相關新聞

中石化 打造全球最大PVA基地

中國石化旗下重慶川維化工公司年產5萬噸特種聚乙烯醇（PVA）樹脂裝置昨（3）日投產，將帶動聚乙烯醇年總產能達21萬噸，成為全球單廠規模最大的高端聚乙烯醇生產基地。

發展快速 廣州市打造「機器人之城」

大陸人形機器人發展快速，多地已構建完整的機器人產業鏈，打造「機器人之城」。例如二○二五年，廣州市智能機器人整機製造產值已達二十五點七七億元人民幣，同比增長百分之七點○六。今年一月至五月，廣州服務機器人、工業機器人產量更分別同比增長百分之二十一點三、百分之十二點一。

陸航空客運 暑假創新高…票價卻走低

大陸今年暑運航空旅客量創歷史新高，但機票價格卻低於往年同期。數據顯示，七月民航旅客運輸量預計達七四四七點六萬人次，年增百分之三點七；國內經濟艙平均票價則為人民幣八三四點七元（約新台幣四千元），較去年同期下降百分之○點七，更比疫情前的二○一九年低百分之七點一。有航空公司表示，今年暑運首周甚至整體虧損，並形容今年是疫情後機票最便宜的一個暑運。

回應後摩爾時代 陸公布修訂後「集成電路布圖設計保護條例」

中國大陸正進一步加強科技保護。大陸國務院總理李強日前簽署國務院令，公布修訂後的「集成電路布圖設計保護條例」，自2026年10月15日起施行。《條例》旨在保護集成電路布圖設計專有權，鼓勵集成電路技術創新，促進科學技術發展。

計劃在美IPO 陸銅箔製造巨頭龍電華鑫估值最高17億美元

大陸銅箔製造商龍電華鑫新能源科技集團（Londian Wason New Energy Tech）3日表示，其美國首次公開發行（IPO）對公司的目標估值最高可達17億美元。這可能成為一年多來中企在紐約進行的最大規模上市案。外界認為，此舉將是對投資人對中國企業在美IPO意願的關鍵考驗。

廣州15顆水餃賣24元 中國消費升級隨李克強一同消逝？

廣州「5元水餃」最近在大陸網上成為話題。台灣的小吃店現在已經很難找到一顆5元的水餃，但大陸網上熱議的「5元水餃」是指一份15顆水餃只賣人民幣5元，也就是台幣24塊錢左右，等於一顆水餃只要1.6元。中國一線城市竟出現這種物價，折射出的不只是當前中國消費全面降級的問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。