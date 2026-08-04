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計劃在美IPO 陸銅箔製造巨頭龍電華鑫估值最高17億美元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸銅箔製造商龍電華鑫3日稱，其美國首次公開發行（IPO）對公司的目標估值最高可達17億美元。圖／龍電華鑫官網
大陸銅箔製造商龍電華鑫3日稱，其美國首次公開發行（IPO）對公司的目標估值最高可達17億美元。圖／龍電華鑫官網

大陸銅箔製造商龍電華鑫新能源科技集團（Londian Wason New Energy Tech）3日表示，其美國首次公開發行（IPO）對公司的目標估值最高可達17億美元。這可能成為一年多來中企在紐約進行的最大規模上市案。外界認為，此舉將是對投資人對中國企業在美IPO意願的關鍵考驗。

龍電華鑫總部位於深圳，是全球領先的電解銅箔製造商，主要產品包括高性能鋰電池銅箔、電子電路銅箔及柔性覆銅板，廣泛應用於電動汽車、5G 通信及儲能領域。其客戶涵蓋寧德時代比亞迪、LG 新能源、三星 SDI 等全球主流電池製造商。

據悉，龍電華鑫計劃發行約360萬股美國存託股份（ADS），發行價介於每股20至22美元之間，擬募資最高約7,860萬美元。

近年因中美競爭，大陸官方鼓勵更多國內龍頭企業在離家更近的地方上市，並加強對境外IPO企業的審查。過去一年，隨著世界兩大經濟體之間的地緣政治緊張局勢升級，中國大陸企業在紐約上市的數量大幅下降。

路透報導，IPOX 研究助理盧卡斯·穆爾鮑爾表示，與往年中國規模較大的交易相比，此次發行本身規模相對較小，「這意味著成功上市將令人鼓舞，而不是市場徹底重新開放。」「該公司受益於電池需求的增長，最近已恢復強勁增長和盈利能力，但投資者將密切關注其對少數大客戶的依賴。」

據龍電華鑫招股書，該公司於去年12月12日完成大陸證監會的備案程序並取得境外發行上市備案通知書。這是過去一年大陸證監會批准的少數幾項美國上市申請之一。該公司於7月2日正式遞交上市申請，計劃將其ADSs在紐約證券交易所掛牌上市。

據弗若斯特沙利文報告，龍電華鑫是全球最大的鋰離子電池銅箔供貨商，按2025年銷量計，全球市場佔有率達7.6%。此外，龍電華鑫也是大陸首家成功研發6μm高強度鋰電銅箔的製造商，同時也是全球首家實現6μm鋰電銅箔規模化量產的企業，並進一步突破4μm超薄銅箔的技術門檻。

IPO 寧德時代 比亞迪

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