聽新聞
0:00 / 0:00
中石化打造全球最大PVA基地
中國石化旗下重慶川維化工公司年產5萬噸特種聚乙烯醇（PVA）樹脂裝置昨（3）日投產，將帶動聚乙烯醇年總產能達21萬噸，成為全球單廠規模最大的高端聚乙烯醇生產基地。
綜合央視新聞、上海證券報報導，該裝備順利一次成功產出合格產品，首批貨品已出口歐洲。該裝置投產後，將提升大陸光電、電子、光學膜等關鍵產業鏈原料供應能力。
聚乙烯醇被譽為精細化工領域的「萬能輔料」，是種可降解水溶性高分子材料，具備高強度、高透光、高阻隔等特性，應用涵蓋紡織、建築、醫藥、新能源、電子資訊等領域，高端產品可用於光學膜、偏光片、電子級高純材料等新興產業。
此前，大陸光學膜級、醫藥級等高端特種聚乙烯醇長期依賴進口，是其產業鏈上游的重要供給短板。據悉，川維化工深耕聚乙烯醇領域逾40年，目前已拓展至上百款聚乙烯醇產品，其中70餘款出口40多個國家，出口歐洲高端市場的聚乙烯醇產品中，超八成來自該基地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。