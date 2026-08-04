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中石化打造全球最大PVA基地

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中國石化旗下重慶川維化工公司年產5萬噸特種聚乙烯醇（PVA）樹脂裝置3日投產，將帶動聚乙烯醇年總產能達21萬噸，成為全球單廠規模最大的高端聚乙烯醇生產基地。 新華社
中國石化旗下重慶川維化工公司年產5萬噸特種聚乙烯醇（PVA）樹脂裝置3日投產，將帶動聚乙烯醇年總產能達21萬噸，成為全球單廠規模最大的高端聚乙烯醇生產基地。 新華社

中國石化旗下重慶川維化工公司年產5萬噸特種聚乙烯醇（PVA）樹脂裝置昨（3）日投產，將帶動聚乙烯醇年總產能達21萬噸，成為全球單廠規模最大的高端聚乙烯醇生產基地。

綜合央視新聞、上海證券報報導，該裝備順利一次成功產出合格產品，首批貨品已出口歐洲。該裝置投產後，將提升大陸光電、電子、光學膜等關鍵產業鏈原料供應能力。

聚乙烯醇被譽為精細化工領域的「萬能輔料」，是種可降解水溶性高分子材料，具備高強度、高透光、高阻隔等特性，應用涵蓋紡織、建築、醫藥、新能源、電子資訊等領域，高端產品可用於光學膜、偏光片、電子級高純材料等新興產業。

此前，大陸光學膜級、醫藥級等高端特種聚乙烯醇長期依賴進口，是其產業鏈上游的重要供給短板。據悉，川維化工深耕聚乙烯醇領域逾40年，目前已拓展至上百款聚乙烯醇產品，其中70餘款出口40多個國家，出口歐洲高端市場的聚乙烯醇產品中，超八成來自該基地。

中石化 重慶 央視

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