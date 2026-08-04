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DeepSeek 劃出性價比「斬殺線」

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

美國AI測評機構Artificial Analysis數據顯示，DeepSeek旗下旗艦人工智慧模型V4-Flash，在基準測試中的運行成本為主要模型中最低，不到Anthropic旗艦模型Claude Fable 5的1%。面對如潮口碑，有觀點認為，DeepSeek在全球開發者市場劃出一條性價比的「斬殺線（Kill Line）」。

路透引述機構數據報導，V4-Flash每100萬個輸入詞元（Token）收費0.14美元，每100萬個輸出詞元收費0.28美元。按該機構估算，V4-Flash完成每次測試的平均成本僅3美分，遠低於月之暗面Kimi K3的86美分、OpenAI GPT-5.6 Sol的1.86美元，以及Claude Fable 5的3.15美元。

在「智能指數」評分中，滿分100分，V4-Flash獲50分，與Google旗下Gemini 3.6 Flash相同，較Meta的Muse Spark 1.1及智譜的GLM-5.2低1分。不過，月之暗面Kimi K3獲57分。

DeepSeek於7月31日發布V4-Flash，總參數規模達到2,840億，支持最長100萬Token上下文，支持非思考與思考模式切換且同步開源，DeepSeek相近定位卻更具性價比的優勢讓全球開閉源模型大戰更加火熱，也迫使美國OpenAI在7月底宣布GPT-5.6 Luna降價80%。

DeepSeek Flash 詞元

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