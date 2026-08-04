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大陸顯卡價格飆漲「一日一價」催動華碩、微星等獲利

經濟日報／ 記者黃雅慧吳凱中蕭君暉／台北報導
《上海證券報》報導，以輝達搶手貨RTX 5060為例，目前市場報價已漲至人民幣2,700元至3,100元，漲價前報價約人民幣2,300元至2,500元，短短四天最高上漲約人民幣800元，漲幅超過三成。示意圖。 路透
《上海證券報》報導，以輝達搶手貨RTX 5060為例，目前市場報價已漲至人民幣2,700元至3,100元，漲價前報價約人民幣2,300元至2,500元，短短四天最高上漲約人民幣800元，漲幅超過三成。示意圖。 路透

受記憶體大漲價影響，7月底來短短不到一周，全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北市場的顯卡價格已強漲三成，更出現「一日一價」，晚買更貴的狀況，漲勢甚至蔓延至二手市場。隨價格飆漲，華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）等顯卡廠平均出貨單價（ASP）隨之激增，獲利進補。

陸媒披露，這波顯卡漲價又急又猛，部分熱門型號數日內大漲人民幣數百元，高階型號漲幅甚至達到人民幣上千元。

《上海證券報》報導，以輝達搶手貨RTX 5060為例，目前市場報價已漲至人民幣2,700元至3,100元，漲價前報價約人民幣2,300元至2,500元，短短四天最高上漲約人民幣800元，漲幅超過三成。高階型號漲幅更加明顯，RTX 5080報價已超過人民幣1.1萬元，較7月初上漲約人民幣1,700元。

「早兩天買還能省人民幣1,000元左右。」一名華強北電腦裝機商戶說，近期顯卡「一日一價」，不少消費者此前諮詢配置時還在觀望，但等到決定購買時，價格已經出現變化。

這股漲價風也吹到二手市場。微星經銷商介紹，例如二手的RTX 3060 12G等型號平均漲價人民幣100元至200元。技嘉經銷商則表示，「市場上不是沒有貨，而是上游廠商不一定願意出貨。當然，出價高還是能拿到貨。」華強北商家們預計，短期內顯卡價格仍存在波動空間。微星經銷商表示，本輪價格變化至少要觀察至「雙11」前後。

至於台灣顯卡廠對後市展望，華碩之前預估，第2季以主板、顯卡為主的零組件業務持平上季，相較去年同期衰退一成。

微星董事長徐祥之前表示，目前記憶體供貨能見度很短，大約只有一個月，原廠的交貨狀況是每個月告知可交多少貨，完全無法看到下個月供貨狀況，價格也還未知，無法精準掌握供貨量跟成本，這導致業務面臨挑戰，除需要隨時跟客戶報價，客戶也需要較長時間評估是否接受。

技嘉共同總經理林英宇之前指出，記憶體價格上漲對消費端需求造成壓力，但AI應用普及將推升既有電腦換機需求，下半年主機板與顯卡業務展望審慎樂觀。

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