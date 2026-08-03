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中國科技新規 新版IC布圖設計保護條例公布

中央社／ 台北3日電

中國近日公布新版「集成電路（IC,積體電路）布圖設計保護條例」，目的在保護積體電路布圖設計（Layout Design）專利權，鼓勵IC技術創新。其中新增「獨創性聲明」制度受到關注。

新華社今天報導，中國國務院總理李強7月23日簽署國務院令，公布修訂後的「集成電路布圖設計保護條例」，自10月15日起施行。

澎湃新聞刊出中國社會科學院法學研究所研究員李順德的專家分析文章說，此次修訂的亮點之一在於增加「獨創性聲明」要求。

李順德表示，積體電路布圖設計的獨創性是獲准登記、取得法律保護的實體要件。「獨創性聲明」是條例修訂增設的法定登記文件，是布圖設計申請登記必須提交的申請文件之一。

他指出，布圖設計的「獨創性聲明」把抽象的獨創性判斷要件（標準）轉化為可審查、可舉證的書面文件，申請登記後存入官方檔案，是判斷布圖設計是否具備獨創性的法定關鍵書證。

李順德指出，修訂前的條例雖然規定獨創性是積體電路布圖設計登記、保護的實體性要件，但判定困難，判定成本高，甚至無法判定。修訂後，增加「獨創性聲明」要求，用於界定、解釋複製件或圖樣中的獨創性部分，可以有效解決保護範圍難以確定的現實難題。

根據新華社刊發中國司法部、國家知識產權局負責人回答記者提問。新版條例增加獨創性聲明要求，並規定提交的複製件或者圖樣應當清楚地顯示該布圖設計具有獨創性的部分。

受保護的布圖設計以登記的複製件或者圖樣所顯示的為準，獨創性聲明可用於解釋布圖設計的獨創性。在促進布圖設計運用方面，要求行政部門採取措施，加強公共服務，促進布圖設計運用。

這次新版條例也加強專有權（專利權）保護。明確權利範圍界定標準，加大侵權賠償力度。

科技 設計 國務院

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