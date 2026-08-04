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上海港 單晝夜貨櫃吞吐量創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
上海港。 (路透)
上海港。 (路透)

上港集團表示，八月一日，上海港單晝夜集裝箱吞吐量創歷史新高，達到二十萬三千八百多標準箱（ＴＥＵ），突破此前六月九日創下的十八萬七千三百ＴＥＵ紀錄，充分彰顯世界級樞紐港口生產韌性。 　　

中新社報導，今年七月中旬，颱風巴威來襲，上海港船舶作業受天氣影響約四天。颱風過境後，大批避風待泊幹支線船舶集中抵港，泊位緊張、箱量疊加積壓，給碼頭生產組織、船舶疏運、堆場周轉帶來考驗。對此，上港集團有序推動幹支線船舶消化、港區產能恢復。

七月十四日全港生產全面恢復以來，集團各碼頭協同聯動，港區始終保持滿負荷高效運轉。復產攻堅階段，上海港平均每晝夜集裝箱吞吐量穩定達到十七點二萬ＴＥＵ，生產效能穩步攀升。

貨櫃 上海 碼頭

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