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陸海洋工程新訂單 較去年同期增121.9％
大陸自然資源部三日公布海洋經濟統計數據顯示，今年上半年，大陸海洋工程裝備新接訂單金額較去年同期增長百分之一二一點九，占全球市場份額超過八成。
新華社三日報導，上半年大陸海洋工程裝備製造業加速提質升級，多項高端海工裝備完成交付、安裝或出港。
報導指，其中，大陸首座海上移動式多功能措施平台「海洋石油二八三」完成交付；全球單機容量最大的十六兆瓦漂浮式海上風電平台「三峽領航號」開始安裝；世界規模最大的海上換流站「海風之心」完成安裝；全球首座十六兆瓦張力腿浮式風電平台「海油安瀾號」也已順利出港。
大陸企業近期還簽署二份浮式生產儲卸油船ＥＰＣＩＣ總承包合約，涵蓋設計、採購、建造、安裝及調試，顯示高端海工裝備競爭力持續提升。
報導稱，今年上半年，面對全球產業鏈與供應鏈調整，以及地緣局勢複雜動盪等挑戰，大陸海洋對外貿易仍保持穩健增勢。
數據顯示，上半年大陸海運進出口總額較去年同期增長百分之六點九，其中出口額增長百分之七點八，沿海港口外貿貨物吞吐量則增長百分之四點六。高技術、高附加值涉海產品出口也保持較快增速，風力發電機組及零部件、船舶出口額分別增長百分之三十五點六和百分之二十四點九。
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