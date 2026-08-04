陸海洋工程新訂單 較去年同期增121.9％

大陸人形機器人發展快速，多地已構建完整的機器人產業鏈，打造「機器人之城」。例如二○二五年，廣州市智能機器人整機製造產值已達二十五點七七億元人民幣，同比增長百分之七點○六。今年一月至五月，廣州服務機器人、工業機器人產量更分別同比增長百分之二十一點三、百分之十二點一。

2026-08-04 00:53