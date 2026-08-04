陸航空客運 暑假創新高…票價卻走低

大陸今年暑運航空旅客量創歷史新高，但機票價格卻低於往年同期。數據顯示，七月民航旅客運輸量預計達七四四七點六萬人次，年增百分之三點七；國內經濟艙平均票價則為人民幣八三四點七元（約新台幣四千元），較去年同期下降百分之○點七，更比疫情前的二○一九年低百分之七點一。有航空公司表示，今年暑運首周甚至整體虧損，並形容今年是疫情後機票最便宜的一個暑運。

據《第一財經》報導，航班管家數據顯示，今年暑運前半段（七月），大陸民航日均執飛客運航班超過一點七一萬班次，年增百分之一點三。其中，大陸國內（含地區）航班增加百分之一點三，國際航班則減少百分之一點五。

報導指，運力增加的同時，旅客量也創下歷史新高。據估算，七月民航整體旅客運輸量約七四四七點六萬人次，僅計入大陸境內航空公司承運量，較去年同期增加百分之三點七；其中國內旅客量成長百分之三點七，國際旅客量增加百分之三點五。

上述數據比暑運首周明顯好轉。當時，有大陸航空公司透露，今年暑運第一周比往年尤其冷清，公司整體處於虧損狀態，只有一、二天小幅獲利，這在以往暑運是沒有過的。

直到七月中旬後，暑運客流與票價才逐漸回升，但運力及需求增長仍集中在部分地區。據航班管家統計，七月大陸四十一座年旅客量超過千萬人次的機場中，有二十座機場航班量較去年同期增加，其中烏魯木齊天山機場增幅達百分之十八點八，成都雙流機場增加百分之十五，北京大興機場則成長百分之九點三。

從目的地來看，部分旅遊及避暑地區的航空運力增幅較明顯。新疆年增百分之十點三，北京增加百分之七點二，雲南增加百分之六點六；青海、寧夏及內蒙古則分別下降百分之十六點五、百分之十點六及百分之七點二。

儘管旅客量增加，七月機票價格仍低於往年同期。航班管家數據顯示，七月大陸國內經濟艙平均票價為人民幣八三四點七元，已包含燃油附加費，較去年同期下降百分之○點七，與二○一九年相比更下跌百分之七點一。